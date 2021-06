14.06.2021 - Vorschulische Förderung

Normalerweise werden auf Einladung des Schulträgers alle Eltern, deren Kinder das 4. Lebensjahr vollendet haben, in einer Informationsveranstaltung durch die Schulen und die Kindergärten über vorschulische Fördermöglichkeiten beraten. Wegen der Corona-Pandemie konnten die Veranstaltungen im letzten und auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Alternativ wurde in Zusammenarbeit mit den Neusser Grundschulleitungen eine Präsentation erstellt, die die wichtigsten Informationen zusammenfasst. Diese steht auf der städtischen Homepage unter www.neuss.de im Bereich „Bildung“ unter „Allgemeinbildende Schulen“ und auf den Homepages der Grundschulen zum Download zur Verfügung.

Alle Eltern, die im letzten Jahr zu der genannten Veranstaltung eingeladen wurden, erhalten gegen Ende der Sommerferien 2021 ein Schreiben bezüglich der Anmeldung ihres Kindes zur Grundschule für das Schuljahr 2022/2023 vom Schulverwaltungsamt der Stadt Neuss.

(Stand: 14.06.2021/Spa)