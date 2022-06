14.06.2022 - Fast bis zum Mond geradelt

Genau 354.534 Kilometer strampelten die Neusser*innen beim Stadtradeln 2022 ab, nur rund 5.000 weniger als bis zum Mond! 1.910 aktive Radelnde nahmen bei der sechsten Auflage des Stadtradelns vom 6. bis zum 26. Mai 2022 in der Quirinusstadt teil. Nachdem seit 2017 die Teilnehmer*innenzahl stetig angestiegen ist, konnten im Vergleich zum letzten Jahr auch in diesem Jahr wieder mehr als 100 neue Teilnehmer*innen vom Mitmachen überzeugt werden. Durch die geradelten Kilometer konnte der Ausstoß von rund 55 Tonnen CO 2 eingespart werden. Die fleißigen Neusser Radler*innen konnten also einen Teil zum großen Ziel der Klimaneutralität beitragen. Insbesondere die jungen Neusser*innen gehen mit gutem Beispiel voran und setzen ein Zeichen für eine umweltfreundliche Mobilität. So ist das Durchschnittsalter der Mitmachenden im Vergleich zum Vorjahr um zwei Jahre gesunken. Das Gewinnerteam in der Sonderkategorie „Schule“, das städtische Gymnasium Norf, war mit 314 aktiven Radelnden das größte Team und hat mit 47.354 km einmal die Erde umrundet. Das zeigt das große Engagement der jungen Neusser*innen.

Um diesen Erfolg mit den Stadtradelnden zu feiern, kamen die besten drei Teams der einzelnen Kategorien im Alten Ratssaal. Ausgezeichnet wurde nehmen dem Gymnasium Norf als Schule mit den meisten Gesamtkilometern das Team der St. Augustinus Gruppe mit den meisten Gesamtkilometern (18.159 Kilometer bei 72 Radelnden), die „Preussenradler“ als Team mit den meisten Kilometern pro Kopf (836 pro Kopf bei zwei Radelnden) sowie als fahrradaktivste Stadtratsfraktion Bündnis 90/die Grünen (7.154 Kilometer bei 32 Radelnden).

(Stand: 14.06.2022/Spa)

Ein Foto zur Meldung finden Sie in unserem Bildarchiv. Zu sehen sind die Erste Stellvertretende Bürgermeisterin Susanne Benary (2.v.r.) und Umweltdezernent Dr. Matthias Welpmann (r.) mit Vertreter*innen des Teams der St. Augustinus Gruppe.