14.07.2020 - Die Saison der Zeughauskonzerte Neuss 2020/2021

Das Programm der neuen Saison 2020/2021 der ZeughausKonzerte Neuss steht fest. Die aktuell schwierige Lage erfordert dabei einige Umstrukturierungen im Vergleich zu den vergangenen Jahren. So werden in dieser Saison voraussichtlich Doppelkonzerte anbieten, Beginn der einstündigen Konzerte ist dann um 18 und 20 Uhr. So können die Abstandsregeln im Zeughaus eingehalten werden. Trotz dieser organisatorischen Änderung bleibt es bei einer wunderbaren an Künstlerinnen und Künstlern, deren Konzerte das diesjährige Programm ausmachen und für Sternstunden in der Geschichte der Zeughauskonzerte sorgen werden.

Die Saison eröffnet am 7. Oktober 2020 das Quatuor Modigliani, unterstützt von der fabelhaften Harriet Krijgh am zweiten Cello, mit Werken von Ravel und Schubert. Mit Franz Schubert beginnt dann auch am 3. November 2020 der zweite Abend, zu dem der Bariton Benjamin Appl und sein „Klavierbegleiter“ Kit Armstrong eine Auswahl der schönsten Lieder und Balladen mitbringen werden, und am 12. November 2020 ist endlich das französische Quatuor Voce mit der Bratscherin Justyna Sliwa zu erleben – der Nachholtermin aus der vergangenen Saison!

Am 24. November 2020 huldigen die junge Cellistin Raphaela Gromes und der Pianist Julian Riem zunächst ihrem berühmten Münchner Mitbürger Richard Strauss, bevor sie mit Johannes Brahms und Jacques Offenbach einen klangvollen Abend beschließen. Am 7. Dezember 2020 findet der Mandolinen-Star Avi Avital einmal mehr den Weg ins Zeughaus, um gemeinsam mit dem in Hamburg ansässigen ensemble reflektor Werke von Bach und Händel zu interpretieren – ein funkensprühendes Feuerwerk!

Eine leicht exzentrische Explosivität charakterisiert das Vision String Quartet, das am 22. Januar 2021 zum zweiten Mal im Zeughaus auftreten wird. Im Gepäck Werke von Ludwig van Beethoven, Robert Schumann und des australischen Komponisten Carl Vine (* 1954).

Der besondere Abend, der sich am 4. Februar 2021 anschließt, trägt auch in dieser Saison seinen Namen mit Fug und Recht: Das Ensemble SPARK, bestehend aus zwei Blockflötisten, einem Geiger, einem Cellisten und einem Pianisten, das seit einigen Jahren die Szene der klassischen Musik mit seinen Arrangements und Nachempfindungen durcheinanderwirbelt (Spark = Funken), trifft den überragenden Countertenor Valer Sabadus zu einem abendlichen Divertimento unter dem Motto „Closer to paradise“.

„Und ich wandte mich um“ ist der literarisch-musikalische Abend der neuen Saison am 23. Februar 2021 überschrieben, mit dem der Schauspieler Udo Samel, der Geiger Oliver Wille und der Pianist Markus Becker an den Erfolg anknüpfen, den Martina Gedeck und Xavier de Maistre im Jahre 2019 beim Auftakt der neuen Serie erringen konnten.

Der fabelhafte junge Pianist Fabian Müller wird sich am 7. März 2021 in seinem Solo-Debüt neben den kurzen Splittern des über 90jährigen ungarischen Komponisten György Kurtág mit Werken von Robert Schumann, Johannes Brahms und Ludwig van Beethoven vorstellen.

Mit einem kammermusikalischen Doppelschlag endet am 31. März 2021 die neue Spielzeit der ZeughausKonzerte. Mit dem Novus String Quartet und dem Jerusalem Quartet kommen zwei international gerühmte Streichquartette ins Zeughaus Neuss, um mit Felix Mendelssohn und Béla Bartók ein furioses Gipfeltreffen zu gestalten.

Abonnements können ab sofort beim Kulturamt der Stadt Neuss per E-Mail an kulturamt@stadt.neuss.de bestellt werden. Einzelkarten sind ab dem 1. September 2020 an den bekannten Vorverkaufsstellen, über die Karten-Hotline unter 02131/52699999 oder über das Internet unter www.zeughauskonzerte.de bestellt werden (zuzüglich Servicekosten).

Programmübersicht

ZEUGHAUSKONZERTE NEUSS

2020/2021

Mittwoch, 07.10.2020, 20 Uhr, Zeughaus Neuss

QUATUOR MODIGLIANI

HARRIET KRIJGH, Violoncello

Werke von Maurice Ravel und Franz Schubert

Dienstag, 03.11.2020, 20 Uhr, Zeughaus Neuss

BENJAMIN APPL, Bariton

KIT AMSTRONG, Klavier

The Storyteller – Balladen

NACHHOLTERMIN 2019/2020

Donnerstag, 12. November 2020, 20 Uhr, Zeughaus Neuss

JUSTYNA SLIWA, Viola

QUATUOR VOCE

Werke von Anton von Webern, Wolfgang Amadeus Mozart und Johannes Brahms

Dienstag, 24.11.2020,20 Uhr, Zeughaus Neuss

RAPHAELA GROMES, Violoncello

JULIAN RIEM, Klavier

Werke von Richard Strauss, Johannes Brahms und Jacques Offenbach

Montag, 07.12.2020, 20 Uhr, Zeughaus Neuss

ENSEMBLE REFLEKTOR

AVI AVITAL, Mandoline

Werke von Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach

Freitag, 22.01.2021, 20 Uhr, Zeughaus Neuss

VISION STRING QUARTET

Werke von Ludwig van Beethoven, Carl Vine und Robert Schumann

Donnerstag, 04.02.2021, 20 Uhr, Zeughaus Neuss

DER BESONDERE ABEND – „Closer to Paradise“

SPARK / DIE KLASSISCHE BAND

VALER SABADUS, Countertenor

Werke von Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Maurice Ravel, Gabriel Fauré, Erik Satie, Robert Schumann, Rammstein und Depeche Mode

Dienstag, 23.02.2021, 20 Uhr, Zeughaus Neuss

LITERATUR UND MUSIK – „Und ich wandte mich um“

UDO SAMEL, Rezitation

OLIVER WILLE, Violine

MARKUS BECKER, Klavier

Texte von Horaz, Thomas von Aquin, Cesare Pavese, Adonis, Ingeborg Bachmann und Rainer Maria Rilke

Musik von Gabriel Fauré, John Dowland, Enno Poppe, Manfred Trojahn und Maurice Ravel

Sonntag, 07.03.2021, 18 Uhr, Zeughaus Neuss

FABIAN MÜLLER, Klavier

Werke von Johannes Brahms, Robert Schumann,

György Kurtág und Ludwig van Beethoven

Sonntag, 21.03.2021, 11 Uhr, Zeughaus Neuss

JERUSALEM QUARTET und NOVUS STRING QUARTET

Werke von Felix Mendelssohn und Béla Bartók