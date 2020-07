14.07.2020 - Kulturgarten – Sommer in Neuss am und im Globe

In den letzten Monaten mussten reihenweise Kulturveranstaltungen abgesagt werden: Konzerte, Tanzveranstaltungen, ein ganzes Festival. Auf Initiative von Bürgermeister Reiner Breuer hat das Kulturamt der Stadt Neuss spontan ein „Alternativprogramm“ auf die Beine gestellt. Unter dem Titel „Kulturgarten – Sommer in Neuss am und im Globe“ gibt es dort, wo sonst um diese Zeit William Shakespeare regiert, eine farbenfrohe Vielfalt an Events, die für jeden Geschmack etwas zu bieten haben.

Insgesamt sind gut dreißig Programme unterschiedlichster Couleurs vorgesehen – vom Kindertheater bis zum Kabarett, von der Klassik über die Weltmusik bis zum Pop und vom Jazz bis zum Tanz. Und all das gibt es zu erschwinglichen Preisen in einer Umgebung, die bisher noch jedes Event zu einem Erlebnis gemacht hat. Bei gutem Wetter findet das bunte Treiben direkt neben dem Globe am alten Führring statt, und wenn es wider Erwarten regnen sollte, wird die Veranstaltung ins Globe-Theater verlegt. Für das Catering sorgt das Wunderbar-Team im Strandgut, das bislang als „Wetthalle“ bekannt war.

Das genaue Programm wird am 20. Juli 2020 vorgestellt, und schon wenige Tage später geht es los mit dem „Kulturgarten – Sommer in Neuss am und im Globe“. Beteiligt sind das Kulturamt Neuss, die Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein, das Kulturforum Alte Post, der Landesmusikrat NRW, die Musikschule Neuss, die Neuss Marketing GmbH, das Niederrhein Musikfestival, der Raum der Kulturen Neuss e.V., die Stadtbibliothek Neuss und das Theater am Schlachthof (TaS). Weitere Informationen ab 20. Juli unter www.neuss.de/kultur.