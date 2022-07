14.07.2022 - Ferienspaß im Rheinischen Schützenmuseum Neuss

Das Rheinische Schützenmuseum lädt zu zwei Veranstaltungen im Rahmen des Ferienspaßes ein. Am Dienstag, 18. Juli 2022, 10.30 Uhr bis 12 Uhr, erkunden Kinder von 6 bis 8 Jahren das Museum und unternehmen dabei eine „Safari“. Denn in der Ausstellung finden sich viele Tiere, die alle etwas mit dem Schützenwesen zu tun haben. Zum Abschluss können sich die kleinen Besucherinnen und Besucher eine Tiermaske basteln. Und am Donnerstag, 21. Juli 2022, 10.30 Uhr bis 12 Uhr startet eine Rätseltour durchs Museum. Kinder von 9 bis 11 Jahren müssen eine Reihe kniffliger Rätsel lösen und viele Fragen beantworten. Aber die Mühe lohnt sich, denn am Ende wartet eine gefüllte Schatztruhe darauf, geöffnet zu werden.

Die Teilnahmegebühr beträgt jeweils 5 Euro. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 02131 90 41 44 oder per Mail unter schuetzenmuseum@aol.com erforderlich.

(Stand 14.07.2022)