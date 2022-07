14.07.2022 - Nüsser Genüsse am 23. und 24. Juli

Auch in diesem Sommer lädt Neuss Marketing wieder zur Open Air-Veranstaltung „Nüsser Genüsse“ ein. An beiden Wochenendtagen können sich Besucher einen Überblick über die Bandbreite der Gastronomie in der Quirinus-Stadt verschaffen. 12 Gastronomen aus Neuss verwandeln den Freithof in eine Schlemmermeile mit herzhaften Kreationen und vielen Köstlichkeiten. Bei der Auswahl der Leckereien dürfte manchem die Auswahl schwerfallen: abwechslungsreiche Delikatessen aus internationalen Küchen, unwiderstehliche Desserts, Top-Weine, Kaffee-Spezialitäten und Cocktails und weitere Köstlichkeiten. Darunter ist die eine oder andere ungewöhnliche Kreation für die probierfreudigen Neusser Besucher. Abgerundet wird das Angebot durch Kaffee-Spezialitäten und traditionelle kubanische Zigarren. An beiden Tagen lädt lockere Live-Musik zum gemütlichen Verweilen ein.

Parallel zu den „Nüsser Genüssen“, lockt am Sonntag, 24. Juli, wieder die Künstlermeile in die Innenstadt. In direkter Nachbarschaft präsentieren Künstlerinnen und Künstler von 11-18 Uhr auf dem Markt ihre Werke - zum Schutz vor der Witterung unter Zelten. Dort können sich die Besucherinnen und Besucher auch bei unsicherer Wetterlage Gemälde, Skulpturen und weitere Objekte unterschiedlicher Kunstrichtungen anschauen und bei Gefallen direkt erwerben. Maler, Bildhauer, Schmuck- und Modedesigner sowie Textildesigner stellen ihre Werke aus und stehen darüber hinaus für Gespräche gerne bereit. Rund 34 Künstlerinnen und Künstler sind in diesem Jahr dabei - viele das erste Mal. Somit erwarten die Besucherinnen und Besucher viele neue und spannende Kunstwerke.



Nüsser Genüsse

Datum: Samstag 23. Juli von 11 - 22 Uhr und

Sonntag, 24. Juli von 11 - 18 Uhr

Ort: Freithof / Innenstadt

Künstlermeile

Datum: Sonntag, 24. Juli 2022 von 11 - 18 Uhr

Ort: Markt/ Innenstadt

(Stand 14.07.2022/jj)