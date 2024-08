14.08.2024 - Eltern-Kind-Kurs Musikwiese

Die Musikschule der Stadt Neuss startet im kommenden September die neuen Kurse Musikwiese im Romaneum in der Innenstadt. Die beliebten Eltern-Kind-Kurse richten sich an Kinder im Alter von 8 Monaten bis 4 Jahren, es sind noch Plätze frei.

Die Musikwiese ermöglicht es Eltern und Kindern, gemeinsam die Freude an der Musik zu entdecken. In den Kursen wird gesungen, getanzt und auf Instrumenten gespielt. Die motorischen und kognitiven Fähigkeiten der Kinder werden so gefördert und gleichzeitig die Bindung zwischen Erwachsenen und Kindern gestärkt. Neu im Angebot sind die Kurse "Musikwiese für Babies“ und "Musikwiese im Wald“.

“Musik ist ein wichtiger Bestandteil der kindlichen Entwicklung und bietet eine wunderbare Möglichkeit, gemeinsam Zeit zu verbringen und zu lernen. Unsere Kurse sind darauf ausgelegt, eine liebevolle und unterstützende Umgebung zu schaffen, in der Kinder und Eltern gemeinsam musikalisch wachsen können.”, sagt Kristin Susan Catalán, Fachbereichsleiterin des Elementarbereichs an der Musikschule.

Eine Anmeldung ist noch online möglich unter www.musikschule-neuss.de