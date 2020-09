14.09.2020 - Neuss liest Norbert Scheuer

Kultur trotz Corona: Nach dem „Literarischen Sommer“ findet auch in diesem Jahr das etablierte städtische Lesefestival „Neuss liest“ statt.

Bereits zum elften Mal führt die Neusser Stadtbibliothek „Neuss liest“ durch, in dessen Mittelpunkt in diesem Jahr der Schriftsteller Norbert Scheuer steht.

Am Donnerstag, 1. Oktober 2020, findet um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek am Neumarkt die Auftaktveranstaltung in Anwesenheit des Autors statt. Norbert Scheuer stellt seinen aktuellen Roman „Winterbienen“ vor, für den er mit dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Hubert Winkels moderiert den Abend, der von Rainer Berger musikalisch begleitet wird. Berger komponierte eigens für den Roman „Winterbienen“ Musikstücke auf der Flöte. Eröffnet wird das Lesefestival durch Kulturdezernentin Dr. Christiane Zangs. Karten für 13 Euro plus Vorverkaufsgebühr sind ab sofort online unter www.stadtbibliothek-neuss.de (Ticketshop) erhältlich.

Im Mittelpunkt von „Neuss liest“ steht Scheuers Roman „Die Sprache der Vögel“. In sieben Kaffeepausen-Lesungen wird der 2015 erschienene Roman komplett gelesen. Die Geschichte um Paul Arimond bietet viele Themen zur Diskussion.

In weiteren Lesungen werden auch andere Werke des Autors vorgestellt. Norbert Scheuer ist ein Autor, der sich in seinen Büchern mit seiner Heimat, der Eifel, beschäftigt. In seinem Werk erschafft er eine literarische Landschaft des Ortes Kall. Das Festival „Neuss liest Norbert Scheuer“ bietet die Gelegenheit, diese faszinierende Literaturwelt vom 1. bis zum 30. Oktober in 17 Veranstaltungen zu entdecken und zu diskutieren.

Die Besonderheit bei „Neuss liest“ ist, dass das von der Stadtbibliothek initiierte und koordinierte Lesefestival von zahlreichen Vereinen und Institutionen unterstützt wird. Gerade dieses vielfach ehrenamtliche Engagement macht die Vielfalt der langjährigen Veranstaltungsreihe aus, die alljährlich im Herbst stattfindet. Das Gesamtprogramm findet man im Programmflyer und online unter www.stadtbibliothek-neuss.de. Exemplare des Buches „Die Sprache der Vögel“ können in der Stadtbibliothek mit gültigem Bibliotheksausweis ausgeliehen werden.





(Stand:14.09.2020/Stgl)