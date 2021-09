14.09.2021 - Kinderspielplatzprogramm 2021/2022

347.000 Euro stehen der Stadt Neuss für 2021/2022 zur Verfügung, um Spielplätze von Grund auf zu erneuern. Geplant sind die Generalüberholungen für die Spielplätze Dahlienstraße/Krokusstraße in Reuschenberg, Einsteinstraße im Stadionviertel und Eichendorffstraße im Dreikönigenviertel. In allen Fällen haben die Kinderbeteiligungen bereits stattgefunden und die Anregungen der Kinder werden in den Planungen berücksichtigt. Zudem wird für rund 70.000 Euro ein Bereich des Kinderspielplatzes Lippestraße zur Ballspielwiese ertüchtigt, um den zurückgebauten Bolzplatz an der Lahnstraße zu ersetzen.

(Stand: 14.09.2021, Spa)