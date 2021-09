14.09.2021 - Neuss liest Judith Hermann

Bereits zum 12. Mal findet im Oktober das Lesefestival „Neuss liest“ der Stadtbibliothek Neuss statt. Bürgermeister Reiner Breuer, der seit mehreren Jahren Schirmherr der Veranstaltungsreihe ist, wird das diesjährige Festival am Donnerstag, 14. Oktober 2021, um 19 Uhr eröffnen. Im Jahr 2021 steht die Autorin Judith Hermann mit ihrem Gesamtwerk im Mittelpunkt. Hermann, deren Erzählband „Sommerhaus, später“ auch Abitur-relevant in Nordrhein-Westfalen war, wurde 1970 in Berlin geboren. Ihre Werke wurden inzwischen in über 20 Sprachen übersetzt und mehrfach ausgezeichnet. Im Rahmen von „Neuss liest“ wird Judith Herrmann wird ihren aktuellen Roman „Daheim“ vorstellen. Die Veranstaltung wird von dem freien Autor und Literaturkritiker Christoph Schröder moderiert, die musikalische Begleitung übernimmt Toma Neill am Bandoneon.

„Neuss liest“ ist die größte Kooperationsveranstaltung der Stadtbibliothek. Zahlreiche Vereine, Institutionen und sonstige Einrichtungen bringen sich bereits seit vielen Jahren mit eigenen Veranstaltungen ein. Auch in diesem Jahr werden zu den weiteren Erzählbänden von Judith Hermann Veranstaltungen an verschiedenen Orten im Stadtgebiet angeboten. Im Fokus der Kaffeepausenlesungen steht beispielsweise Hermanns Roman „Aller Liebe Anfang“ aus dem Jahr 2014. Während der sieben Nachmittagsveranstaltungen wird der Roman vollständig vorgelesen, im Anschluss besteht die Möglichkeit des Austausches.

Zu den Partnerinnen und Partnern zählen unter anderem das Netzwerk Neuss Mitte, die Bürgerstiftung Neuss Bü.NE, das Rheinische Landestheater, die Heimatfreunde Neuss, das Theater am Schlachthof, die Volkshochschule, das Rheinische Schützenmuseum, der deutsch-französische Kulturkreis, die katholische Bücherei St. Andreas Norf und Transition Town. Das Lesefestival findet mit freundlicher Unterstützung des Fördervereins „Pro Stadtbibliothek e.V.“ und der Jubiläumsstiftung der Sparkasse Neuss statt.

Weiterführende Informationen – auch zu den Anmeldevoraussetzungen der einzelnen Veranstaltungen – sind über die Website der Stadtbibliothek unter www.stadtbibliothek-neuss.de/neuss-liest-judith-hermann abrufbar.



(Stand: 14.09.2021, Kro)

1 Foto