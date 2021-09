14.09.2021 - Umbau der Bushaltestellen in Reuschenberg

Nach der Fertigstellung des Umbaus der Haltestelle „Barriere“ in Fahrtrichtung stadtauswärts wird in Reuschenberg nun mit den abschließenden Maßnahmen im Haltestellenbereich stadteinwärts (Bergheimer Straße / Ecke Minzstraße) begonnen. Im Zuge der Baumaßnahmen musste in einem Teilbereich auch die Wasserleitung neu verlegt werden. Im Anschluss wurden die gesetzlich vorgeschriebenen Trinkwasserbeprobungen durchgeführt.

Bis zum 23. September 2021 wird die Baugrube im Einmündungsbereich sowie die angrenzende Nebenanlage zunächst wieder geschlossen. Am 4. und 5. Oktober 2021 werden sowohl auf der Bergheimer Straße als auch auf der Minzstraße abschließende Fräs- und Asphaltarbeiten vorgenommen. Während der Arbeiten wird immer jeweils eine Fahrspur befahrbar sein. Im Anschluss werden - ebenfalls unter Verkehr oder halbseitiger Sperrung - die finalen Markierungsarbeiten im Fahrbahnbereich durchgeführt.



(Stand: 14.09.2021, Kro)