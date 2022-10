14.10.2022 - Abo-Aktion bis Jahresende verlängert

Gute Nachrichten für Stadtwerke-Abo-Kunden und die, die es jetzt werden: Die Verkehrsverbünde und die Verkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen – und somit auch die Stadtwerke Neuss - haben sich auf eine Verlängerung der Stammkundenaktion verständigt. Bis Jahresende haben die Abo-Ticket-Inhaber der Stadtwerke Neuss die Möglichkeit, landesweit Busse, Bahnen und Nahverkehrszüge beispielsweise für Ausflüge zu Weihnachtsmärkten oder Shoppingtouren zu nutzen. Zudem können bis zu 5 weitere Personen oder zwei Fahrräder auf einem Abo mitgenommen werden. Das Angebot gilt für bestehende Abos aber auch für Abos, die jetzt neu abgeschlossen werden.

Abo-Ticket nach Maß

„Die landesweite Abo-Ticket-Aktion bietet für ÖPNV-Nutzer die Chance, aus dem regulären Abo-Portfolio passgenau die richtige Variante auszuwählen und bis Jahresende ausgiebig zu testen – egal ob SchokoTicket, BärenTicket, Ticket1000, Ticket2000 oder YoungTicketPLUS“, nennt Jörg Steinfort, Leiter Vertrieb und Marketing bei den Verkehrsbetrieben der Stadtwerke Neuss, gute Gründe, jetzt noch schnell ein Ticket abzuschließen.



Aktionszeiträume stehen fest

Die seit September bereits laufende landeweite Abo-Ticket-Aktion ist bis Jahresende an allen Wochenenden (samstags und sonntags), an den gesetzlichen Feiertagen (Allerheiligen und 2. Weihnachtstag) sowie in den NRW-Weihnachtsferien (23. -31.12) gültig. Während der Aktionszeiträume werden neben der landesweiten Gültigkeit auch die Mitnahmeregelungen angepasst: Pro Abo-Ticket dürfen Ticketinhaber zwei

Personen (Erwachsener oder Kind) und bis zu drei Kinder oder zwei Personen (Erwachsener oder Kind) und bis zu zwei Fahrräder mitnehmen. Zeitliche Beschränkungen, etwa bei 9-Uhr-Abos, werden im Rahmen der Aktion in den Aktionszeiträumen aufgehoben.



Für die Aktion berechtigt sind folgende Abo-Tickets: Ticket 1000, Ticket 1000 (9 Uhr), Ticket 2000, Ticket 2000 (9 Uhr), YoungTicketPLUS, BädenTicket, SchokoTicket, FirmenTickets, SemesterTicket und SozialTicket.

Die richtige Abo-Beratung bekommt man bei den Experten im KundenCenter Nahverkehr an der Krefelder Straße in Neuss. Alle Infos zur landeweiten Abo-Ticket-Aktion finden sich online unter www.mobil.nrw/abo-aktion.