15.01.2021 - Ausschuss für Umwelt, Grünflächen und Klimaschutz

Der Ausschuss für Umwelt, Grünflächen und Klimaschutz tagt am Mittwoch, 20. Januar 2021. Die Sitzung findet um 17 Uhr statt. Unter anderem geht es um die Maßnahmenliste zum Wirtschaftsplan 2021 des Gebäudemanagements, mehr Hitzeschutz auf Spielplätzen und die Teilnahme am Sonderförderprogramm „Klimaresilienz in Kommunen“. Die Sitzung leitet der Ausschussvorsitzende Michael Klinkicht.

Die epidemische Lage erlaubt es derzeit nicht, eine Präsenzsitzung abzuhalten. Daher hat der Ältestenrat beschlossen, Ausschüsse derzeit in Form von Video-Meetings durchzuführen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich unter Angabe ihrer Kontaktdaten bei Jessika Kemmerzell per E-Mail an jessika.kemmerzell@stadt.neuss.de anzumelden. Sie erhalten dann einen Link, um die Sitzung über Zoom verfolgen zu können.

Alle Ausschussunterlagen finden Sie im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de.

(Stand 15.01.2021/Stgl)