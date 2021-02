15.02.2021 - Onleihe-Sprechstunden und Smartphone-Beratung online

Die Stadtbibliothek Neuss bietet ihre Sprechstunden für die „Onleihe Neuss“ und für die Smartphone- und Tablet-Beratung ab Dienstag, 23. Februar 2021, digital an. Bis voraussichtlich Juni 2021 beantwortet das Team der Stadtbibliothek Neuss in verschiedenen Videochats alle Fragen zur virtuellen Zweigstelle „Onleihe“ und gibt Hilfestellung zu Android-Smartphones und -Tablets.

Die Teilnahme und die Software für den Videochat sind kostenfrei, es wird jedoch ein Bibliotheksausweis vorausgesetzt. Alle Termine und das Online-Formular für die Anmeldungen befinden sich auf der Website der Bibliothek unter www.stadtbibliothek-neuss.de in der Rubrik: „Angebote trotz Corona“. Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Alle weiteren Informationen, auch zur Einrichtung des Videochats, werden mit der Bestätigungsmail übermittelt.

(Stand: 15.02.2021/Spa)