15.02.2021 - Sportausschuss

Über die Mitglieder der Jury „Sportehrengabe der Stadt Neuss und Mannschaft des Jahres“ berät der Sportausschuss am Mittwoch, 17. Februar 2021, 17 Uhr. Weitere Themen sind unter anderem der Haushaltsplan 2021 für das Sportamt, ein Antrag des TSV Norf für den Zuschuss zum Bau einer Freilufthalle im Von-Waldthausen-Straße sowie ein Antrag des Neusser Rudervereins auf einen Zuschuss zur Erweiterung des Kraftsportraums. Da die epidemische Lage derzeit keine Präsenzsitzungen erlaubt, finden Ausschüsse in Form von Zoom-Video-Meetings statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an bernd.ermbter@stadt.neuss.de anmelden und erhalten dann einen Link sowie die Zugangsdaten zur Sitzung. Die Sitzungsunterlagen sind im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de verfügbar.

(Stand: 15.02.2021/Spa)