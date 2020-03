15.03.2020 - Publikumsverkehr im Rathaus eingeschränkt

Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sollen Kontakte mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung möglichst nicht stattfinden. Daher wird der Publikumsverkehr in der Stadtverwaltung eingeschränkt. Die Stadtverwaltung ist per Telefon und E-Mail erreichbar, Bürgerinnen und Bürger sollen allerdings zurzeit nur noch in unabweisbaren Angelegenheiten das Rathaus aufsuchen. Dazu sollen sie vorab einen Termin vereinbaren. Kontaktdaten finden Sie im Internet auf www.neuss.de.