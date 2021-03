15.03.2021 - Englisch-Abiturvorbereitung online

Eine gute Nachricht für die diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten kommt von der Volkshochschule Neuss: Dort bietet der junge Pädagoge Patrick Breuer-Schimancke ein Vorbereitungsseminar in Englisch an. Dieses findet an den kommenden Wochenenden, 20. und 21. sowie 27. Und 28. März 2021, terminlich passend und inhaltlich auf dem neuesten Stand – der Dozent ist Oberstufenlehrer in NRW – im Online-Format statt. Alle weiteren Informationen und die Anmeldemöglichkeit gibt es auf www.vhs-neuss.de.

(Stand: 15.03.2021/Spa)