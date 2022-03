15.03.2022 - Interaktive Führung

In der aktuellen Sonderausstellung wird die Sammlung zum Erlebnis! Das Clemens Sels Museum Neuss präsentiert Highlights aus der eigenen Sammlung und ergänzt diese durch multimediale Zugänge: zehn digitale Erlebnis- und Mitmachstationen erwarten die Besucher*innen. Ob Hör- und Sehabenteuer, Audiostationen in Leichter Sprache oder ausgewählte Videoguides in Gebärdensprache – entdecken Sie Sammlung neu!

Am kommenden Sonntag, 20. März 2022, bietet das Haus jeweils um 11.30 und 13 Uhr einen Rundgang durch die aktuelle Sonderausstellung „Finde deinen Zugang! Digital zum Original“ an. Die 60minütigen Führungen kosten je vier Euro zuzüglich Eintritt pro Person. Eine Anmeldung online auf www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch unter 02131/904141 ist erforderlich.

Zusätzlich stehen jeden Sonntag in der Zeit von 14.30 bis 18 Uhr Technik-Guides zur Verfügung, die den Besucher*innen bei Fragen behilflich sind. Aktuelle Informationen auch über die geltenden Abstands- und Hygieneregeln finden die Besucher*innen auf der Website des Museums oder telefonisch unter 02131/904141.

(Stand: 15.03.2022/Spa)

Ein Foto zur Meldung finden Sie in unserem Bildarchiv.