15.03.2023 - Internationale Tanzwochen

Zwei Choreographien von Chef-Choreograph Rodrigo Pederneiras hat die traditionsreiche Company Grupo Corpo aus Belo Horizonte, Brasilien, im Gepäck: „Breu“ und „Primavera“. In den Stücken werden modernes Ballett und brasilianische Tanzformen wie Capoeira und Xaxado vereint – immer auf der Suche nach dem „inneren Tanz“ des Körpers. Zu erleben ist die Tanzcompany am Dienstag, 21. März 2023, um 20 Uhr in der Stadthalle Neuss, Selikumer Straße 25. Grupo Corpo hatte sich schon kurz nach der Gründung in die Weltspitze getanzt und gilt seitdem in der internationalen Tanzszene als Inbegriff des modernen brasilianischen Tanzes.

Der Abend beginnt mit der Choreographie „Breu“. Hier geht es um den ewigen gesellschaftlichen Wettstreit, um ein Kräftemessen um Anerkennung, Aufmerksamkeit und Liebe. Die Tänzer*innen tragen unter anderem schwarzweiße Trikots, die visuell den Dualismus verdeutlichen sollen: Es gibt nur Sieg oder Niederlage, hell oder dunkel, schwarz oder weiß.

Ganz freudestrahlend dagegen die Choreographie „Primavera“. Kräftige Farben und jazzig-leichte Rhythmen transportieren einen Neuanfang mit unbändiger Lebens- und Bewegungslust. Das Themengeflecht Berührung und Nicht-Berührung, Nähe und Distanz kommt auf bezaubernde Art und Weise im Paartanz auf die Bühne. Das Besondere: Die Pas-de-deux-Paare sind auch im echten Leben jeweils ein Paar. Es entstehen neben körperlicher Höchstleistung sehr intime Momente der Zweisamkeit.

Alle Infos zum Programm sind zu finden im Internet unter tanzwochen.de.

Tickets:

Tickets sind erhältlich über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9, unter tanzwochen.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

VRR inklusive:

Im Zuge des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Neuss berechtigen alle Tickets und Abonnementausweise des Kulturamtes der Stadt Neuss zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (2. Klasse) im Verkehrsgebiet Rhein-Ruhr (VRR) für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung.

