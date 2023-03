Die Bibliothek ist am Karfreitag (07. April 2023), Ostersonntag (09. April 2023) sowie Ostermontag (10. April 2023) geschlossen. Zwischen diesen gesetzlichen Feiertagen wird sie am Samstag (08. April 2023) in der Zeit von 11 bis 18 Uhr vom Wachdienst geöffnet. An diesem Tag ist kein Servicepersonal vor Ort.