15.03.2023 - Sportausschuss tagt

Über den Sachstand des Host-Town-Programms anlässlich der Special Olympic World Games 2023 in Berlin berichtet die Verwaltung in der nächsten Sitzung des Sportausschusses am Mittwoch, 22. März 2023, 17 Uhr, im Ratssaal des Rathauses der Stadt Neuss. Daneben stehen Berichte über den Energieverbrauch auf den Neusser Sportanlagen und dem Sachstand zum Moderationsverfahren Bezirkssportanlage Weckhoven auf der Tagesordnung.

Geleitet wird die Sitzung vom Ausschussvorsitzenden, Stadtverordneter Dr. Jörg Geerlings. Die Sitzungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.