15.03.2023 - Veranstaltungsprogramm der Stadtbibliothek im April

03. April 2023: Bücherwürmchen

Um die Sprachentwicklung von Anfang an zu fördern, lädt die Stadtbibliothek Kleinkinder im Alter von zwölf bis 24 Monaten am Montag, 03. April 2023, zu den „Bücherwürmchen“ ein. Unter der pädagogischen Leitung von Ümmü Akca werden Eltern oder Großeltern gemeinsam mit ihren Kindern lesen, singen und spielen. Die Veranstaltung beginnt um 10:30 Uhr, die Teilnahme ist kostenfrei. Da die zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

13. April 2023: Bilderbuchkino „Lesebär“

Am Donnerstag, 13. April 2023, besucht „Das kleine Gespenst“ die Stadtbibliothek. Im Bilderbuchkino „Lesebär“ wird um 15 Uhr Kindern im Alter von zwei bis fünf Jahren der Kinderbuchklassiker von Otfried Preußler vorgelesen, dazu werden die Bilder von Daniel Napp im Großformat gezeigt. Während der Geschichte wird gemeinsam gerätselt und fantasiert, was denn als nächstes passieren könnte. Die Zahl der teilnehmenden Personen ist begrenzt, eine Anmeldung im Voraus nicht nötig. Nähere Informationen finden Sie auf der Website.

13. und 14. April 2023: #LangeLernnächte

Während die meisten Kinder und Jugendlichen die Osterferien als lernfreie Zeit genießen, hat für diejenigen, die kurz vorm Abitur stehen, nun der Endspurt für die Vor-bereitung auf die Abschlussprüfungen begonnen. Die Stadtbibliothek unterstützt sie dabei und stellt am Donnerstag, 13. April, und Freitag, 14. April, sowohl ihre Räumlichkeiten und ihr Fachpersonal, als auch ihr Medienangebot und das WLAN für die Aktion „#LangeLernnächte“ zur Verfügung. Bei einem Lernmarathon bis 22 Uhr können sich Wissbegierige in der Bibliothek auf das Abitur oder andere Prüfungen, allein oder in Kleingruppen, vorbereiten. Außerdem können Lehrkräfte für letzte Fragen in den Fächern Mathematik, Deutsch, Geschichte und Biologie herangezogen werden. Die „Energy-Bar“ sorgt kostenfrei für eine gesunde Verpflegung zwischendurch. Wer auf eine süße Nervennahrung setzt, sollte ein wenig Kleingeld für den Snackautomaten mitbringen. Die Teilnahme an den „Langen Lernnächten“ ist kostenfrei und setzt keinen Bibliotheksausweis voraus, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen finden Sie auf der Website.

18. April 2023: Das digitale Zeitschriftenangebot „PressReader“

Wer mit Tablet, iPad oder Smartphone Zeitschriften und Zeitungen lesen möchte, kann bei der Veranstaltung am Dienstag, 18. April 2023, in der Zeit von 16 bis 17:30 Uhr das Zeitschriftenportal „PressReader“ kennenlernen. Über „PressReader“ können alle Interessierten mit gültigem Bibliotheksausweis ein umfangreiches Angebot an nationalen und internationalen Tageszeitungen und Zeitschriften aus mehr als 100 Ländern in 60 Sprachen kostenfrei lesen. Wer noch keinen Bibliotheksausweis besitzt, darf trotzdem teilnehmen und erhält anschließend für drei Monate einen kostenfreien Schnupperausweis, um „PressReader“ direkt nutzen zu können. Die Veranstaltung bietet die Stadtbibliothek in Kooperation mit der VHS an. Sie ist kostenlos, die Anmeldung erfolgt über die VHS.





19. April 2023: Schreiben, lesen und darüber reden – Inklusiver Literaturkurs

Am Mittwoch, 19. April, findet in der Zeit von 16:30 bis 18 Uhr im Makerspace der Stadtbibliothek der „Inklusive Literaturkurs“ statt. Interessierte mit und ohne Behinderungen haben die Möglichkeit, unter fachlicher Leitung des Diplom-Pädagogen und Autoren Johannes Schwelm Geschichten selber schreiben zu lernen, vorzulesen und darüber mitanderen ins Gespräch zu kommen. Dieses Angebot findet an jedem dritten Mittwoch im Monat in Kooperation mit der Behindertenhilfe der Augustinusgruppe in den Räumen der Stadtbibliothek statt. Die Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung möglich, sie ist kostenfrei. Nähere Informationen finden Sie auf der Website.

20. April 2023: Fantasie-Roboter im Makerspace: Recyclingworkshop und Stop-Motion

Der Recycling-Workshop „Fantasie-Roboter im Makerspace“ am Donnerstag, 20. April, bietet Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren mit ihren Familien in der Stadtbibliothek die Möglichkeit, einen eigenen Schrottroboter zu kreieren. In der Zeit von 16 bis 18 Uhr können sie mit Recyclingmaterialien lustige, gruselige, fantasievolle oder genial verrückte Roboter basteln, die anschließend in einem Trickfilm zum Leben erweckt werden. Die Teilnahme an dem Workshop ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist allerdings erforderlich. Nähere Informationen und Anmel-dung finden Sie auf der Website.

21. April 2023: BuchTiger – Vorlesespaß mit App

Der „BuchTiger“ ist ein neues Angebot der Stadtbibliothek. Sechsmal im Jahr sind Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren am Freitagnachmittag in die Stadtbibliothek eingeladen. Bei diesem Veranstaltungsangebot wird ein Bilderbuch mithilfe der App Tigerbooks vorgelesen. Die zuhörenden Kinder werden ermuntert, die Animationen auf dem Bildschirm zu aktivieren, mit denen die Geschichten zum Leben erweckt werden.

Bei der ersten „BuchTiger“-Veranstaltung am Freitag, 21. April, wird um 15 Uhr „die Geschichte „Theo Tonnentier und die beste Geburtstagstorte der Welt“ von Betina Gotzen-Beek vorgelesen. Die Zahl der teilnehmenden Kinder ist begrenzt, deshalb ist eine Anmeldung im Voraus erforderlich. Nähere Informationen und die Anmeldung finden Sie auf der Website.

21. April 2023: Lesen mit Hund

Besondere Gäste werden am Freitag, 21. April, in der Stadtbibliothek erwartet: Bam-Bam, Keks oder Fluffy. Um 16 Uhr lassen sich die Therapiehunde vom Neusser „DOG’s TOUCH-Team“ in der Veranstaltungsreihe „Lesen mit Hund“ gern von Kindern vorlesen. In einer positiven Atmosphäre können Grundschulkinder ab der zweiten Klasse ihre Vorlesefähigkeiten angstfrei trainieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, da die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist.

22. April 2023: Vorlesewettbewerb des Fördervereins

Am Samstag, 22. April, findet ab 14 Uhr der traditionelle Vorlesewettbewerb der Neusser Grundschulen in der Stadtbibliothek statt. Ausgerichtet wird er auch in die-sem Jahr vom „Förderverein Pro Stadtbibliothek Neuss e.V.“, unter der Vorsitzen-den Mechtild Swertz. In diesem Finale treten die Erstplatzierten der Neusser Grundschulen aus der zweiten und vierten Jahrgangsstufe gegeneinander an und stellen ihre Vorlesekünste vor Publikum und der Jury unter Beweis. Nähere Informationen finden Sie auf der Website.

24. April 2023: Mini-Bücherwürmchen

Am Montag, 24. April, erhalten Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca bei den „Mini-Bücherwürmchen“ durch rhythmische Geschichten, Lieder und Spiele wertvolle Impulse für ihre Sprachentwicklung. Es können jeweils acht Babys mit je einer Begleitperson teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 10:30 Uhr in der Stadtbibliothek, die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich. Nähere Informationen finden Sie auf der Website.

25. April 2023: Smartphone- und Tablet-Sprechstunde

Für diejenigen, die über einen gültigen Bibliotheksausweis verfügen und ihr Smartphone oder Tablet besser kennenlernen möchten oder Fragen rund um die Nutzung und die Bedienung von mobilen Android-Endgeräten haben, ist das Angebot der „Smartphone- und Tablet-Sprechstunde“ der Stadtbibliothek gedacht. Diese wird am Dienstag, 25. April, in der Zeit von 13:30 bis 14:15 Uhr kostenfrei angeboten. Eine vorherige Anmeldung ist über die Website erforderlich.

25. April 2023: iPhone- und iPad-Sprechstunde

In der iPhone- und iPad-Sprechstunde erhalten Personen mit gültigem Bibliotheksausweis am Dienstag, 25. April, in der Zeit von 14:15 bis 14:45 Uhr in der Stadtbibliothek die Gelegenheit, Antworten auf ihre Fragen rund um die Nutzung ihrer eigenen Geräte zu erhalten. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist eine vorherige Anmeldung notwendig, da die zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind.

25. April 2023: Führerschein für den 3D-Drucker im Makerspace

Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene mit gültigem Bibliotheksausweis können im Workshop am Dienstag, 25. April, von 16:30 bis 17:30 Uhr den „Führerschein für den 3D-Drucker“ in der Stadtbibliothek erwerben. Sie erhalten grundlegende Informationen über die Funktionen und den Aufbau des 3D-Druckers „UltiMaker 3“ und einen Einblick in die Handhabung der Open-Source Slicer-Software „UltiMaker Cura“. Nach einer erfolgreichen Teilnahme können sie zukünftig den 3D-Drucker in der Stadtbibliothek nutzen. Da die für den Workshop zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung über die Website erforderlich.

26. April 2023: Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien

Am Mittwoch, 26. April, bietet die Stadtbibliothek um 16 Uhr den “Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien“ an, damit Interessierte zukünftig die Geräte in der Stadtbibliothek nutzen können, um ihre AV-Medien, also VHS-Kassetten, Schallplatten oder Audio-Kassetten, zu digitalisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, setzt jedoch einen Bibliotheksausweis und eine vorherige Anmeldung voraus: Der Führer-chein selbst ist die Voraussetzung, damit die entsprechenden Geräte für die Nutzung in der Bibliothek ausgeliehen werden können. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung über die Website wird erbeten.

27. April 2023: Bilderbuchkino „Lesebär“

Im Bilderbuchkino „Lesebär“ sind am Donnerstag, 27. April, um 15 Uhr „Die Einschlafweltmeister der Tiere“ zu Gast und stellen unter Beweis, dass sie nichts, aber auch gar nichts am Einschlafen hindern kann. Zu dieser Bilderbuchgeschichte sind Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren eingeladen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, allerdings ist die Zahl der Plätze begrenzt. Nähere Informationen finden Sie auf der Website.

27. April 2023: Aktiv & Kreativ: Eintausendmal Lebensglück – Erinnern, was zählt

In einer Collage aus Wort, Bild und Klang präsentiert Christof Jauernig in der Veran-staltungsreihe „Aktiv & kreativ“ am Donnerstag, 27. April, in der Stadtbibliothek um 18 Uhr Glücksimpressionen. „Eintausendmal Lebensglück – Erinnern, was zählt“ ist ein bewegendes Zeugnis der großen Vielfalt verzaubernd schlichter, täglich greifbarer, oft kostenfreier Glücksmomente, die der Autor in verschiedenen Städten gesammelt hat. Er kombiniert die Impressionen der Befragten mit den seit seinem radikalen Lebensumbruch gemachten eigenen Erfahrungen zum Thema Glück. Dabei verleiht er dem Abend einen stimmungsvoll-meditativen Charakter durch eine Melange aus sorgsam gesetzten, poetischen Begleitworten, Leinwandprojektionen sowie selbst eingespielten musikalischen Untermalungen. Dieser Abend möchte Glück nicht erklären, sondern fühlbar machen. Die Veranstaltung wird durch den Deutschen Literaturfonds e.V. im Rahmen von „Neustart Kultur“ von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. Interessierte mit gültigem Bibliotheksausweis haben freien Eintritt, Gäste zahlen 6 Euro. Nähere Informationen und Anmeldung über die Website.

Ausstellungen

Im April kommt die Wanderausstellung „Die schönsten Bücher von 2022“ der Stiftung Buchkunst in die Stadtbibliothek. Sie wird im Foyer des Erdgeschosses der Stadtbibliothek Neuss gezeigt.

Hintergrundinformationen zum Preis „Die schönsten Bücher von 2022“

Einmal im Jahr zeichnet die Stiftung Buchkunst die 25 „Schönsten Deutschen Bücher“ aus. Die Bücher sind vorbildlich in Gestaltung, Konzeption und Verarbeitung. Die prämierten Bücher setzen Zeichen und zeigen wichtige Trends und Strömungen der deutschen Buchproduktion. In jeder der fünf Kategorien „Allgemeine Literatur“, „Wissenschaftliche Bücher / Fachbücher / Schul- und Lehrbücher“, „Ratgeber, Sachbücher“, „Kunstbücher, Fotobücher, Ausstellungskataloge“ und „Kinderbücher, Jugendbücher“« gibt es jeweils fünf Preisträger.

Im Geburtstagsregal im 2. Obergeschoss werden Bücher und Hörbücher des englischen Schriftstellers Terry Pratchett ausgestellt, der am 28. April seinen 75. Geburtstag feiert.

Fotos für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv

(Bild 1: Die lange Lernnacht, © Stadtbibliothek Neuss; Bild 2: Christof Jauernig präsentiert Glücksimpressionen in einer Collage aus Wort, Bild und Klang, © Moritz Jacobi)