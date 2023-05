15.05.2023 Bald über 100 barrierefreie Bushaltestellen in Neuss

Egal ob mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Rollator: Für viele Menschen bilden barrierefreie Bushaltestellen einen wichtigen Baustein zur selbstständigen Mobilität. Daher geht die Stadt Neuss den Weg des barrierefreien Umbaus ihrer Haltestellen konsequent weiter, sodass die Neusserinnen und Neusser bald an mehr 100 Bushaltestellen barrierefrei ein- und aussteigen können.

Aktuell laufen Umbauarbeiten in der Nordstadt und auf dem Konrad-Adenauer-Ring. Auf der nördlichen Furth werden nacheinander die Haltestellen „Schmolzstraße“, „Böhmerstraße“ und „Böcklerstraße“umgebaut. Auf dem Konrad-Adenauer-Ring wird aktuell die Haltestelle "Moselstraße" barrierefrei umgebaut. Darauf folgt die Haltestelle "Polizeibehörde". Während ein vollständiger Abschluss der, zum Further Schützenfest pausierenden Arbeiten, in der Nordstadt vorraussichtlich bis Ende September 2023 erfolgt, sollen die Bauarbeiten auf dem Konrad-Adenauer-Ring bis Oktober 2023 abgeschlossen sein.

Parallell läuft bereits die Planung für den barrierefreien Umbau weiterer Bushaltestellen im Neusser Stadtgebiet. In Norf wird die Bushaltestelle „Wisselter Weg“ verlegt und in diesem Zuge barrierefrei. Die neuen Haltestellen werden auf der Uedesheimer Straße nahe des Kreisverkehrs und auf der Südstraße nahe der Kreuzung zur Uedesheimer Straße liegen. In Gnadental werden die Haltestellen „Dunantstraße“ und „Humboldtstraße“ ab Herbst barrierefrei. Auf der Furth wird die Haltestelle „Am Strauchbusch“ auf der Gladbacher Straße umgebaut, auch hier beginnen die Arbeiten im Herbst 2023. Im Zuge der Bauarbeiten für den Radschnellweg wird zudem die Haltestelle „Dehoga-Center“ auf der Hammer Landstraße barrierefrei umgebaut.

Neben barrierefreien Ein- und Aussteigmöglichkeiten durch entsprechende Bordsteinhöhen bilden sogenannte taktile Elemente einen wichtigen Bestandteil barrierefreier Haltellen. Auch diese Bodenleitysteme für Sehbeeinträchtigte werden an einigen Haltestellen nachgerüstet. So etwa auf der Euskirchener Straße in Erfttal und dem Berghäuschensweg in Gnadental.

Ein Foto der Bauarbeiten an der Haltestelle "Moselstraße" auf dem Konrad-Adenauer-Ring finden Sie in unserem Bildarchiv.