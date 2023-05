15.05.2023 - Juni-Programm der Stadtbibliothek Neuss

Auch im Juni 2023 präsentiert die Stadtbibliothek der Stadt Neuss wieder ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm. Neben ihren regelmäßig wiederkehrenden Angeboten stimmt sich die Stadtbibliothek vor allem mit dem "Sommerleseclub" sowie dem bundesweiten Digitaltag auf die bevorstehende Sommerzeit ein.

Sommerleseclub (SLC)

Kurz vor Beginn der Sommerferien startet am Donnerstag, 15. Juni 2023, die Anmeldung für den diesjährigen Sommerleseclub. Ziel dieses Angebotes ist es, Schulkinder auch während der Ferienzeit zu ermuntern, Geschichten zu lesen oder zu hören und sich darüber hinaus mit diesen kreativ zu beschäftigen. So können sie auf unterhaltsame und abwechslungsreiche Weise ihre Lesefähigkeiten weiterentwickeln.

Interessierte aller Altersgruppen können alleine oder im Team mit bis zu fünf Personen teilnehmen. Der Sommerleseclub kann so zu einer gemeinsamen Aktivität von Familien oder Freundeskreisen werden. In einem Logbuch werden alle Aktivitäten beschrieben und mit Stempeln bestätigt. Zu den Aktivitäten gehören: Das Lesen oder Hören von Büchern, das Ausprobieren von Konsolenspielen oder der Besuch von Veranstaltungen. Für die erfolgreiche Teilnahme beteiligt sich jedes Teammitglied mit mindestens einer Aktivität, sodass auch diejenigen zur Teilnahme am SommerLeseClub motiviert werden, die wenig lesen. Um nach den Sommerferien eine Urkunde zu erhalten und an der Abschlussparty teilzunehmen, müssen in jedem Logbuch mindestens drei Stempel gesammelt werden. Alle SLC-Angebote werden auf der Website vorgestellt.

Bundesweiter Digitaltag am 16. Juni 2023

Der diesjährige bundesweite Digitaltag findet am Freitag, 16. Juni 2023, statt. Das neu gegründete „Coding-Netzwerk Rhein-Kreis Neuss" macht an verschiedenen Standorten spezielle Angebote. In der Stadtbibliothek Neuss haben Jugendliche von zwölf bis 18 Jahren die Möglichkeit, sich in einem Workshop mit dem Thema „Künstliche Intelligenz“ zu beschäftigen. Die Teilnahme ist kostenfrei, allerdings wird um vorherige Anmeldung über die Website gebeten.

Unter dem Namen „Coding-Netzwerk im Rhein-Kreis Neuss“ wollen das Kreismedienzentrum, die Stadtbibliotheken Dormagen, Meerbusch und Neuss sowie das Netzwerk „Zukunft durch Innovation“ (zdi) im Rhein-Kreis Neuss zukünftig ihr Wissen und ihre Erfahrung bei der Vermittlung und der Förderung von Medienkompetenz im Bereich Coding und Robotik bündeln. Ziel ist es, sich gegenseitig mit Know-how und Materialien bei der Planung, Entwicklung und Umsetzung von Bildungsangeboten zu unterstützen. Gleichzeitig sollen Synergien geschaffen, Ressourcen geschont und Nachhaltigkeit gefördert werden.

Die Angebote des Coding-Netzwerks regen Menschen an, auszuprobieren, zu erfinden und selbstbewusst zu gestalten. Sie sollen in die Lage versetzt werden, die grundlegenden Prinzipien und Funktionsweisen digitaler Prozesse zu erkennen, zu verstehen und bewusst zu nutzen. Gleichzeitig werden Neugierde und Kreativität geweckt, um eigene Problemlösungsstrategien zu entwickeln.

Wie in den Vorjahren bietet auch der Norfer Literaturkreis am Digitaltag die Möglichkeit, online an seiner Buchbesprechung teilzunehmen. Im Mittelpunkt der Diskussionsrunde steht 2023 der Titel „Töchter Haitis" von Marie Vieux-Chauvet. Der Beitrag wird exklusiv am Digitaltag über den YouTube-Kanal der Stadtbibliothek aufrufbar sein.

Neben diesen beiden Höhepunkten bietet die Stadtbibliothek Neuss im Juni 2023 folgende Veranstaltungen an:

2. Juni 2023: Gaming Club: Nintendo Switch und Nintendo Labo

Am Freitag, 2. Juni 2023, öffnet ab 16 Uhr der „Gaming Club“ in der Stadtbibliothek. Kinder und Jugendliche ab acht Jahren und Familien können bis 18 Uhr die Nintendo Switch und Nintendo Labo ausprobieren, um allein oder im Team miteinander spielen. Sie können darüber hinaus auch kreativ werden oder sich über aktuelle Games und Events austauschen. Der „Gaming-Club“ findet in Kooperation mit den „Interkulturellen Projekthelden e. V.“ statt. Für die Ausleihe der Spiele und Konsolen ist ein Bibliotheksausweis erforderlich. Dieser ist für Jugendliche bis 21 Jahre kostenfrei. Eine Voranmeldung ist wünschenswert. Nähere Informationen auf der Website.

2. Juni 2023: Lesen mit Hund

Bevor es in die Sommerferienpause geht, werden in der Stadtbibliothek wieder besondere Gäste erwartet: Bam-Bam, Keks oder Fluffy. Am Freitag, 2. Juni 2023, lassen sich die Therapiehunde vom Neusser „DOG’s TOUCH-Team“ in der Veranstaltungsreihe „Lesen mit Hund“ ab 16 Uhr gerne vorlesen. In einer positiven Atmosphäre können Grundschulkinder ab der zweiten Klasse ihre Vorlesefähigkeiten angstfrei trainieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige verbindliche Anmeldung auf der Website ist erforderlich, da die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist.

3. Juni 2023: „Balduin sieht rot“ – eine Familienlesung mit Fritzi Bender

Zum Abschluss der von „Neustart Kultur“ geförderten Veranstaltungen kommt die Bauchrednerin und Entertainerin Fritzi Bender mit ihrer Handpuppe zu einer Familienlesung am Samstag, 3. Juni 2023, um 11 Uhr in die Stadtbibliothek. Sie präsentiert ihr Programm „Balduin sieht rot“ für Familien mit Kindern im Alter von fünf bis neun Jahren. Die Lesung dauert eine Stunde. Teilnehmen können maximal 50 Personen. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung über die Website ist erforderlich.

10. Juni 2023: Familienzeit: Special Olympics

Zur Einstimmung auf die Special Olympics World Games – dem weltweit größten Sportereignis für Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen im Juni 2023 in Berlin – bietet die Stadtbibliothek Familien mit Kindern im Alter von vier bis acht Jahren die Möglichkeit, Sport und Bewegung mit inklusiven Erfahrungen zu verbinden. Die Familienzeit „Special Olympics“ am Samstag, 10. Juni 2023, wird in der Zeit von 11 bis 13 Uhr durch die „Lebenshilfe Neuss gGmbH“ und vom „Sportverein DKJ Rheinkraft 1914 e.V.“ unterstützt. Die Veranstaltung ist inklusiv, die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze ist begrenzt. Nähere Informationen und Anmeldung über die Website.

15. Juni 2023: Aktiv & Kreativ: „Eine unmöglich schöne Reise“ – Musikalisch untermalte Fotopräsentation, Erzählungen und Lesung von Gabriele Reiß

Am Donnerstag, 15. Juni 2023, kommt die Autorin Gabriele Reiß um 18 Uhr in die Stadtbibliothek und stellt ihr Buch „Eine unmöglich schöne Reise“ vor. Hierin schildert sie, wie sie mit ihrem Dreigang-Fahrrad und der Kraft der Langsamkeit in einem abenteuerlichen, herausfordernden und erkenntnisreichen Experiment in 16 Tagen durch die Bundesländer Salzburg, Kärnten und die Region Friaul-Julisch-Venetien reist und auch die Alpen überquert. Sie ist ohne Quartiersbuchungen, ohne digitale Navigation, ohne E-Motor und ohne Gepäcktransport allein unterwegs. Sie hält Augen und Ohren offen, beobachtet auf ihren Touren die durch Menschen verursachten Veränderungen in der Natur und hält solche Momente in vielen Bildern fest. An diesem Abend zeigt sie Impressionen ihrer Reise und gibt Tipps zum klimaschonenden Reisen. Diese Veranstaltung ist ein Beitrag der Stadtbibliothek zur „Woche der Nachhaltigkeit“ und zum Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Neuss. Der Eintritt ist frei, um Voranmeldung über die Website wird gebeten.

16. Juni 2023: #KI – Ein kleiner Einstieg in die Welt der künstlichen Intelligenz

Am Freitag, 16. Juni 2023, bietet die Stadtbibliothek Jugendlichen von zwölf bis 18 Jahren die Möglichkeit, sich in einem Workshop mit dem Thema „Künstliche Intelligenz“ zu beschäftigen. In der Zeit von 16 bis 19 Uhr werden sie Antworten auf Fragen wie „Was ist Intelligenz?“ und „Was ist künstliche Intelligenz (KI) und wozu benötigen wir diese?“ erhalten und sich mit Aufgaben beschäftigen, in denen sie selbst KI nutzen. Die Jugendlichen erhalten dabei Einblicke in grundlegende Aspekte wie die Auswahl eines geeigneten Algorithmus, das Training der künstlichen Intelligenz oder das Erkennen ihrer Grenzen. Die Veranstaltung ist ein Beitrag der Stadtbibliothek zum bundesweiten Digitaltag und findet in Kooperation mit dem Coding Netzwerk Rhein-Kreis Neuss statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, um vorherige Anmeldung wird über die Website gebeten.

19. Juni 2023: MiniBücherwürmchen

Am Montag, 19. Juni 2023, erhalten Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca bei den „MiniBücherwürmchen“ durch rhythmische Geschichten, Lieder und Spiele wertvolle Impulse für ihre Sprachentwicklung. Es können jeweils acht Babys mit je einer Begleitperson teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 10:30 Uhr in der Stadtbibliothek, sie ist für Eltern und Babys kostenlos, eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich.

21. Juni 2023: Schreiben, Lesen und darüber reden – Inklusiver Literaturkurs

Am Mittwoch, 21. Juni 2023, findet in der Zeit von 16:30 bis 18 Uhr im Makerspace der Stadtbibliothek der „Inklusive Literaturkurs“ statt. Interessierte mit und ohne Behinderungen haben die Möglichkeit, unter der fachlichen Leitung des Diplom-Pädagogen und Autoren Johannes Schwelm Geschichten selber schreiben zu lernen, vorzulesen und an diesem Nachmittag mit anderen darüber zu sprechen. Dieses Angebot findet an jedem dritten Mittwoch im Monat in Kooperation mit der Behindertenhilfe der Augustinusgruppe in den Räumen der Stadtbibliothek statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Nähere Informationen über die Website.

22. Juni 2023: Bilderbuchkino „Lesebär“: „Henri und Henriette fahren in die Ferien“

Mit dem Bilderbuchkino „Lesebär“ werden Kinder zwischen zwei und fünf Jahren am Donnerstag, 22. Juni 2023, in der Stadtbibliothek auf die Sommerferien eingestimmt, denn vorgelesen wird um 15 Uhr das Bilderbuch „Henri und Henriette fahren in die Ferien“ von Cee Neudert und Christiane Hansen. In dieser Geschichte träumt Hahn Henri davon, einmal den Eiffelturm in Paris zu besuchen. Doch die Reise endet bereits am nächsten Dorfteich, weil der Traktor einen Platten hat. Die Veranstaltung ist auf maximal 25 Personen begrenzt. Eine Anmeldung im Voraus ist nicht nötig. Nähere Informationen dazu auf der Website der Stadtbibliothek Neuss.

23. Juni – 30. Juni 2023: „Wünsch dir was“ – Schreibwerkstatt mit Autor Tobias Steinfeld

Zu einer Schreibwerkstatt während der Sommerferien lädt die Stadtbibliothek Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren ein. Am Freitag, 23. Juni, startet die Schreibwerkstatt „Wünsch dir was“ mit einem ersten Treffen. Um 10 Uhr lernen die Jugendlichen einander, das Programm und den Autor Tobias Steinfeld kennen, der die Schreibwerkstatt leitet. Von Dienstag, 27. Juni 2023, bis Freitag, 30. Juni 2023, lernen sie in der Zeit von 10 bis 13 Uhr, wie aus Ideen, Träumen, Hoffnungen oder Wünschen spannende Geschichten werden. Tobias Steinfeld gibt nicht nur Anregungen, sondern unterstützt auch beim Schreiben. Gefördert wird das Projekt von SchreibLand NRW, die Teilnahme ist kostenfrei. Da die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung über die Website notwendig.

23. Juni 2023: BuchTiger – Vorlesespaß mit App

Die beliebte Geschichte „Die Olchis alleine zu Haus“ von Erhard Dietl steht am Freitag, 23. Juni 2023, im Mittelpunkt der neuen Veranstaltungsreihe „BuchTiger – Vorlesespaß mit App“. Kinder zwischen vier und sechs Jahren sind dazu um 15 Uhr in die Stadtbibliothek eingeladen. Die Veranstaltung ist auf maximal 15 Personen begrenzt. Eine Anmeldung im Voraus ist notwendig und erfolgt über das Formular auf der Website.

27. Juni 2023: Smartphone- und Tablet-Sprechstunde

In der iPhone- und iPad-Sprechstunde erhalten Erwachsene mit gültigem Bibliotheksausweis am Dienstag, 27. Juni 2023, in der Zeit von 14:15 bis 14:45 Uhr in der Stadtbibliothek die Gelegenheit, Antworten auf Fragen rund um die Nutzung der eigenen Geräte zu erhalten. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist eine vorherige Anmeldung notwendig, da die zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind.

27. Juni 2023: Führerschein für den 3D-Drucker im Makerspace

Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene können im Workshop am Dienstag, 27. Juni 2023, von 16:30 bis 17:30 Uhr den „Führerschein für den 3D-Drucker“ in der Stadtbibliothek erwerben. Sie erhalten grundlegende Informationen über die Funktionen und den Aufbau des 3D-Druckers „UltiMaker 3“ und einen Einblick in die Handhabung der Open-Source Slicer-Software „UltiMaker Cura“. Nach einer erfolgreichen Teilnahme können sie zukünftig den 3D-Drucker in der Stadtbibliothek nutzen. Ein gültiger Bibliotheksausweis wird vorausgesetzt. Da die für den Workshop zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung über die Website erforderlich.

28. Juni 2023: Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien

Am Mittwoch, 28. Juni 2023, bietet die Stadtbibliothek um 16 Uhr den “Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien“ an, damit Interessierte zukünftig die Geräte in der Stadtbibliothek nutzen können, um ihre AV-Medien, also VHS-Kassetten, Schallplatten oder Audio-Kassetten, zu digitalisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, setzt einen Bibliotheksausweis und eine vorherige Anmeldung voraus: Der Führerschein ist die Voraussetzung, damit sie die entsprechenden Geräte für die Nutzung in der Bibliothek ausleihen können. Eine Anmeldung erfolgt über die Website.

Ausstellungen in der Stadtbibliothek

Anlässlich der „Woche der Nachhaltigkeit“ werden im Juni im Erdgeschoss der Stadtbibliothek Bücher zum Thema „Sehnsucht Reisen – Die Welt erkunden und doch nachhaltig reisen“ zu sehen sein.

Im Geburtstagregal im zweiten Obergeschoss werden Bücher der britischen Schriftstellerin und Illustratorin Judith Kerr zu ihrem 100. Geburtstag am 14. Juni ausgestellt sowie vom deutschen Schriftsteller Erich Maria Remarque, dessen 125. Geburtstag am 22. Juni gewürdigt wird. Es werden dort ebenfalls Bücher des im vergangenen Jahr verstorbenen Wuppertaler Bilderbuchillustrators Wolf Erlbruch zu sehen sein, der am 30. Juni 75 Jahre geworden alt wäre.

Bilder für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Bild 1: SommerLeseClub; Bild 2: Fritzi Bender kommt mit ihrer Handpuppe zu einer Familienlesung "Balduin sieht rot" in die Stadtbibliothek , © Olli Haas; Bild 3: Der Autor Tobias Steinfeld gibt Zehn- bis Vierzehnjährigen Tipps fürs Schreiben spannender Geschichten, © Ulrich Köller).