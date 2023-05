15.05.2023 - Sportausschuss tagt

Über Maßnahmen zur Sicherstellung der Nutzbarkeit des Sporthafens berät der Sportausschuss der Stadt Neuss in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 23. Mai 2023. Daneben berät das Gremium über die Förderung von Mannschaften in den höchsten Wettkampfliegen und die Sanierung bzw. Modernisierung des Kleinspielfeldes auf der Bezirkssportanlage Grefrath.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Ratssaal des Rathauses (E.260). Geleitet wird sie vom Ausschussvorsitzenden, Stadtverordneter Dr. Jörg Geerlings.

Die Ausschussunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.