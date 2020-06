15.06.2020 - Neusser Stadtrat tagt öffentlich am Freitag, 19. Juni

Auf der Tagesordnung des Rates steht unter anderem die Verabschiedung des Integrationskonzeptes. Weitere Themen sind etwa das „Integrierte Klimaschutzkonzept der Stadt Neuss 2035“, der Bedarfsplan Kindertagesbetreuung und die Wahlordnung für den Integrationsausschuss. Außerdem berichtet die Verwaltung unter anderem über die Weiterentwicklung des Rennbahnparks und gibt einen Sachstand zum Ausbau der Kindertagesbetreuung.

Das Gremium tagt am Freitag, 19. Juni 2020, ab 16 Uhr unter der Leitung von Bürgermeister Reiner Breuer in der Stadthalle Neuss, Selikumer Straße 25 in 41460 Neuss.