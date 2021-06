15.06.2021 - Digitale Kunstaktion zum Mitmachen

Am Freitag, 18 Juni 2021, findet der bundesweite Digitaltag statt. Auch viele städtische Kultur- und Bildungsinstitutionen nehmen aufgrund der Initiative von Dr. Christiane Zangs, Beigeordnete für Schule, Kultur- und Bildung der Stadt Neuss, mit unterschiedlichen Angeboten an dieser Aktion teil.

Eine besondere Kunstaktion haben sich dabei die Schule für Kunst und Theater der Stadt und das Stadtarchiv ausgedacht.

Unter dem Motto „Zwischen Zwölf und Zwei“ werden Neusserinnen und Neusser aller Altersstufen aufgefordert, sich mit einer Momentaufnahme ihres Lebens an einer Zeitdokumentation (Timeline) am Digitaltag von zwölf bis vierzehn Uhr zu beteiligen.

Es können sowohl Texte, Gedanken, Lieblingsgedichte, Selfies, Lieblingsbilder wie kurze Videos bis hin zu eigenen Zeichnungen gepostet werden. Wichtig ist den Beteiligten, dass das Lebensgefühl in Neuss an diesem Tag und in diesem Moment auf vielfältige Weise festgehalten wird.

Basis bildet ein besonders niederschwelliges Padlet-Programm, das selbsterklärend ist und dessen Zugang über einen einfachen Link angefordert werden kann.

Dieser Link wird am 18. Juni 2021, kurz vor 12 auf den Homepages des Kulturforums Alte Post und des Stadtarchivs veröffentlicht: www.altepost.de oder www.stadtarchiv-neuss.de

Dieses Kunstprojekt eignet sich auch für Menschen, die nur schwer einen Zugang zum digitalen Leben finden.

Die „Timeline“ soll im Anschluss als kleines Büchlein vom Kulturforum herausgegeben werden. Das Stadtarchiv archiviert diese Dokumentation und stellt es der Öffentlichkeit digital wie analog zur Verfügung.

Für Rückfragen stehen Hans Ennen-Köffers, Leiter des Kulturforums Alte Post und Sabine Weber, stellvertretende Leiterin des Stadtarchivs zur Verfügung.

(Stand: 15.06.2021/Stgl)