15.06.2021 - Italienische Mini-Pizzette

Die Muttersprachlerin Carmela Narcisi verrät – simultan in einfachem Italienisch und in Deutsch - an diesem kulinarischen Sonntagnachmittag viel über das beliebte Gebäck, Land und Leute und natürlich wird gemeinsam gebacken und gegessen. Kinder ab acht Jahren sind mit ihren Eltern oder Großeltern ebenfalls herzlich willkommen. Die Veranstaltung der Volkshochschule findet am Sonntag, 20. Juni 2021 von 14 bis 17.45 Uhr im Romaneum statt und kostet inklusive. Lebensmittelumlage 29,90 Euro. Weitere Details und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich hier: https://www.vhs-neuss.de/programm/sprachen/fremdsprachen/kurs/Italienisch-Backen-und-Sprechen-infornare-e-parlare/T204601#inhalt.



(Stand: 15.06.2021/Stgl)