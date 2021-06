15.06.2021 - VHS-Vortrag über chinesische Religion

Welche Religionen hat China? China ist in seiner Geschichte nie von einer bestimmten Religion geprägt worden, dennoch ist das Land in vielfacher Hinsicht tief religiös. Dies betrifft nicht nur die großen Religionen wie Buddhismus, Islam oder Christentum, sondern auch den chinesischen Volksglauben - oftmals existieren sie nebeneinander.

Die Volkshochschule Neuss hat sich die Vermittlung von China-Kompetenz zur Aufgabe gemacht und lädt am Montag, 21. Juni 2021, zu einem kostenlosen Vortrag von Dr. Cord Eberspächer über Religion in China ein. Die Veranstaltung findet in Präsenz im Romaneum statt und startet um 19 Uhr. Vor Ort gilt das aktuelle Hygienekonzept: Interessierte Bürgerinnen und Bürger benötigen für den Einlass keinen Testnachweis, das Tragen einer Mund- und Nasenschutzmaske ist jedoch wie die Einhaltung der Abstandsregeln verpflichtend. Eine vorherige Anmeldung unter www.vhs-neuss.de ist erforderlich.



