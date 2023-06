16.06.2023 - Vielfalt ist Programm

Das Programm der insgesamt neun ZeughausKonzerte der Saison 2023/24 kann sich hören lassen. Von Soloabenden bis hin zu größeren Ensembleformationen, vom Barock bis zur Gegenwart, von jungen Überfliegerinnen und Überfliegern bis hin zu etablierten Größen der Klassikszene: Die ZeughausKonzerte werfen einen Blick auf all das, was die kammermusikalische Spitzenklasse aktuell zu bieten hat.

Die Saison 2023/24 beginnt mit der Geigerin Isabelle van Keulen, in Neuss gut bekannt als Künstlerische Leiterin der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein, und ihrem Klavierpartner Ronald Brautigam. Bevor sich die beiden gemeinsam mit der Deutschen Kammerakademie als Solistinnen und Solisten mit Orchesterliteratur präsentieren, stellen sie sich einen Tag zuvor, am Freitag, 29. September 2023, als Duo vor. Unter anderem erklingt hier Ludwig van Beethovens schwungvoll-leichte „Frühlingssonate“ neben Johannes Brahms’ Violinsonate Nr. 1 G-Dur, die sein Biograph Max Kalbeck als „doppeltes Lenzlied“ bezeichnete – immer schwebend zwischen Beginn und Ende, zwischen Aufbruch und Niederlage, zwischen Heiterkeit und Melancholie.

Unter dem Motto „Literatur und Musik“ trifft am Freitag, 20. Oktober 2023, das delian::quartett auf die Schauspiel-Legende Angela Winkler. „Brecht im Spiegel“ heißt ihr gemeinsames Programm, in dem Angela Winkler nicht nur Texte von Bertolt Brecht rezitiert, sondern auch ganz in der Tradition Lotte Lenyas singt. Neben Dmitri Schostakowitschs Streichquartett Nr. 4 D-Dur verflechten sich Lieder von Kurt Weill, Hanns Eisler und Franz Servatius Bruinier mit den Worten Brechts. Ein musikalisch-literarisches Zwiegespräch voller Witz und Bitternis zugleich.

Am Freitag, 10. November 2023, geht es weiter mit dem Ensemble Oni Wytars, die einen mediterranen Klangkosmos aus Rhythmen, Melodien und Improvisationen entstehen lassen. Unter dem Titel „Cantar d’amore“ erklingen Lieder über die Liebe aus der italienischen Renaissance und Volksmusik, gespielt auf einem Instrumentarium, dessen Vorbilder die Jahrhunderte überdauert haben.

In der Vorweihnachtzeit heißt es dann „The Trumpet Shall Sound“. Selina Ott gewann mit 20 Jahren den ARD-Musikwettbewerb – als erste Frau überhaupt in der Kategorie Trompete. Gemeinsam mit ihrem Klavierpartner En-Chia Lin hat sie ein Programm mit einigen persönlichen Lieblingsstücken zusammengestellt, das in besonderer Weise der Virtuosität der Trompete schmeichelt.

Am Freitag, 12. Januar 2024, nimmt uns das Morgenstern Trio mit auf Weltraummission. Im Rahmen seines „Planeten-Projektes“ bringt das Trio „Mars, the Bringer of War“ von Gustav Holst zu Gehör, flankiert von Thomas Blomenkamps „Les paysages de Mars“ und Maurice +Ravels Klaviertrio a-Moll.

Paradestücke für Klarinettenquintette von Wolfgang Amadeus Mozart und Johannes Brahms geben das Aris Quartett und die Klarinettistin Bettina Aust am Sonntag, 18. Februar 2024, zum Besten. Das Konzert „Chefs d’oeuvre“ wird ergänzt um Erwin Schulhoffs „5 Stücke für Streichquartett“ – eine freche Musik am Puls der Zeit der 1920er Jahre.



Einen Klavierabend mit Wohlfühlfaktor bereitet dem Publikum der portugiesische Pianist Artur Pizarro, ein wahrer Meister an seinem Instrument. Neben Werken von Robert Schumann und Frédéric Chopin wird spätestens Sergei Rachmaninows 2. Klaviersonate den »Tastentiger« in Pizarro wecken.

Das Ensemble Gli Incogniti haucht unter Leitung der Geigerin Amandine Beyer am Freitag, 19. April 2024, Barockmusik aus Wien neues Leben ein – mit wiederentdeckten »Klassikern« und verkannten Meisterwerken.

Auf der Zielgeraden der Saison, am Freitag, 17. Mai 2024, geht es zum dritten Mal musikalisch nach Italien. Das Quatuor Modigliani entführt das Publikum unter anderem mit Werken von Giacomo Puccini und Giuseppe Verdi dorthin, „wo die Zitronen blühn“.

Freitag, 29.09.2023, 20 Uhr

DOPPELTER LENZ

Isabelle van Keulen, Violine

Ronald Brautigam, Klavier

Werke von Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Arvo Pärt &

Francis Poulenc



Freitag, 20. Oktober 2023, 20 Uhr

BRECHT IM SPIEGEL

Literatur & Musik

Angela Winkler, Rezitation & Gesang

delian::quartett

Texte von Bertolt Brecht; Werke u. a. von Dmitri Schostakowitsch, HannsEisler & Kurt Weill



Freitag, 10.11.2023, 20 Uhr

CANTAR D'AMORE

Ensemble Oni Wytars

Lieder über die Liebe aus der italienischen Renaissance und mündlicher Überlieferung



Sonntag, 17.12.2023, 18 Uhr

THE TRUMPET SHALL SOUND

Selina Ott, Trompete

En-Chia Lin, Klavier

Werke u. a. von Jean-Baptiste Arban, Sofia Gubaidulina, Michail Glinka &

Franz Liszt



Freitag, 12.01.2024, 20 Uhr

MISSION TO MARS

Morgenstern Trio

Werke von Thomas Blomenkamp, Gustav Holst & Maurice Ravel



Sonntag, 18.02.2024, 18 Uhr

CHEFS DʼOEUVRE

Bettina Aust, Klarinette

Goldmund Quartett

Werke von Johannes Brahms, Wolfgang Amadeus Mozart & Erwin SchulhoffF



Freitag, 8.03.2024, 20 Uhr

TASTENTIGER

Artur Pizarro, Klavier

Werke u. a. von Frédéric Chopin, Sergei Rachmaninow & Robert Schumann



Freitag, 19.04.2024, 20 Uhr

VIENNOISERIES

Ensemble Gli Incogniti

Amandie Beyer, Barockvioline & Leitung

Werke u. a. von Antonio Bertali, Heinrich Ignaz Franz Biber & Johannes Hieronymus Kapsberger



Freitag, 17.05.2024, 20 Uhr

WO DIE ZITRONEN BLÜHN

Quatuor Modigliani

Werke u. a. von Elise Bertrand, Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini & Hugo Wolf

