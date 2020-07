15.07.2020 - Das eigene T-Shirt designen

In der Experimentierwerkstatt designen Kinder ab zehn Jahren am Montag, 27. Juli 2020, mit Museumspädagogin Christina Puth die eigene Tasche oder das eigene T-Shirt. Ideen für die Entwürfe holen sich die Kinder aus der Sammlung: Welche Formen, Flächen und Muster haben etwa die Kleider oder Wohnungen der Leute in den Kunstwerken und wie können diese für die Entwürfe genutzt werden? Anschließend werden die Entwürfe mit der Siebdruckmaschine auf T-Shirts und Taschen gebracht. Ein T-Shirt in der richtigen Größe oder ein Stoffbeutel zum Bedrucken müssen mitgebracht werden. Möglich sind zwei Termine, zehn bis 13 oder 14 bis 17 Uhr, mit jeweils begrenzter Teilnehmerzahl. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Kind fünf Euro.

Verbindliche Anmeldungen sind bis Montag, 20. Juli 2020, per E-Mail an service@clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch unter 02131/904141 möglich.