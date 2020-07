15.07.2020 - Mit Brief und Siegel

Eine Entdeckungstour durch seine Schatzkammer bietet das Stadtarchiv Neuss, Oberstraße 15, am Donnerstag, 6. August 2020, 9.30 bis 15 Uhr, für Kinder von acht bis zwölf Jahren an. Im Magazin werden jahrhundertealte Briefe erkundet und nachgeforscht, wie früher in Neuss geschrieben oder Post versendet wurde. Danach werden eigene Briefe geschrieben. Dabei wird das Lesen und Schreiben alter deutscher Schriften mit Gänsekiel und Stahlfedern kennengelernt. Nach einem kleinen Mittagessen geht es mit dem Falten verschiedener Briefumschläge weiter. Damit alle am Ende des Tages ihren eigenen Brief in alter Schrift sicher versenden können, werden die Briefe selbst versiegelt. Anmeldung sind bis zum 30. Juli 2020 telefonisch unter 02131/904250 oder per E-Mail an stadtarchiv@stadt.neuss.de möglich. Dabei sind Name, Alter und Telefonnummer für Rückfragen anzugeben.