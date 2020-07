15.07.2020 - Neuss erkunden – früher und heute

Bei einer Stadtrallye erkunden Kinder und Jugendliche von zehn bis 14 Jahren am 30. Juli in zwei Gruppen die Neusser Innenstadt. Ausgerüstet mit Stadtplan und Fragebogen, begleitet von einem professionellen Stadtführer und einer Begleitperson aus dem Stadtarchiv, begeben sie sich auf eine Schnitzeljagd und lernen Neuss einmal ganz anders kennen. Der Siegergruppe winkt ein kleiner Preis. Nach einem gemeinsamen Mittagessen gibt es dann eine kleine Führung durch das Magazin, die Schatzkammer des Stadtarchivs. Anhand jahrhundertealter Urkunden, Dokumente, Zeitungen und Bilder wird gezeigt. wie es in Neuss früher aussah. Anmeldung sind noch bis zum 23. Juli 2020 telefonisch unter 02131/904250 oder per E-Mail an stadtarchiv@stadt.neuss.de möglich. Dabei müssen Name, Alter und Telefonnummer für Rückfragen angegeben werden.