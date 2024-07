15.07.2024 - 5. Neusser 24-Stunden-Schwimmen für den guten Zweck

Selber Sport treiben und gleichzeitig Geld für gute Zwecke sammeln, das ist die Intention des „5. Neusser 24 Stunden-Schwimmen für den guten Zweck“, das am 2. November um 15 Uhr im Stadtbad beginnt und 24 Stunden später enden wird. Hierfür hat das Veranstaltertrio Lions Club Neuss,

Neusser Schwimmverein und Stadtwerke Neuss ein attraktives Programm zusammengestellt. Der Eintritt ins Schwimmbad ist frei. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Mitmachen dürfen alle Schwimmerinnen und Schwimmer, die mindestens 50 Meter ohne Schwimmhilfen im Wasser

zurücklegen können. Die Teilnehmenden erhalten am Eingang eine Startkarte. Während des Schwimmens zählen Helfende des Neusser Schwimmvereins die geschwommenen Bahnen und vermerken diese auf der Startkarte. Im Anschluss erhalten alle Sportlerinnen und Sportler eine Urkunde. „Seit der Premiere 2019 und trotz Corona-Unterbrechung sind bislang bei den 24-Stunden-Schwimmen viele Zehntausend

Euro durch großzügige Spender und Sponsoren zusammengekommen“, erinnert sich Frank Löbig vom Lions Club Neuss. „Auch in diesem Jahr hoffen wir auf viele Teilnehmende und einen hohen Euro-Betrag für soziale Projekte und Initiativen“, so Löbig weiter. Ziel ist es bei den Teilnehmenden

die Bestmarke von 2019 zu erreichen oder sogar zu übertreffen. Damals hatten insgesamt 400 Aktive im Alter von 5-92 Jahren teilgenommen und waren zusammen über 1.600 Kilometer geschwommen. Sponsoren haben die Möglichkeit, einzelne Bahnen im Stadtbad zu „erwerben“. Spenden sind in unterschiedlicher Form auch noch vor Ort am Veranstaltungstag selber möglich.

Der Erlös des 24-Stunden-Schwimmens wird zum überwiegenden Teil an "DAS HAUS“ Neuss (früher „Haus der Jugend“) gehen. Die Lions setzen damit in diesem Jahr einen Fokus auf die Jugendarbeit. Wie in den Vorjahren wird auch der Neusser Schwimmverein finanziell unterstützt. Der Verein wird im kommenden Jahr sein 125jähriges Bestehen feiern. „Genau wie vergangenes Jahr wollen wir unser Event aber auch als Plattform für eigene Projekte anbieten. So wurde 2023 etwa eine Bastelinitiative unterstützt, die sich über diese Wertschätzung ihrer Arbeit mehr als gefreut hat“, weiß Andreas Neuenhausen vom Lions Club Neuss zu berichten. Neu am Konzept ist zudem, dass weiterführende Schulen angesprochen werden. Der Förderverein der jeweiligen Schule soll projektbezogen für jede geschwommene Bahn der Schülerinnen und Schüler unterstützt werden.

Stadtwerke und NSV stellen attraktives Rahmenprogramm

Beim 24-Stunden-Schwimmen wird es erneut rund um das Thema Wasser ein vielfältiges Rahmenprogramm geben. Am Samstag, den 02. November, bietet der Neusser Schwimmverein ab 16 Uhr auf einer Bahn die Möglichkeit zur kostenlosen Abnahme der Schwimmabzeichen „Seepferdchen“, „Bronze“, „Silber und „Gold“ an. Um 16.30 und 17.30 Uhr werden vom Neusser Schwimmverein Aquapowerkurse

angeboten. Am Sonntag, den 03. November, bieten die Stadtwerke Neuss von 8.30 – 9.00 Uhr eine Wassergymnastik und zwischen 9.00 und 12.00 Uhr ein Angebot zur Abnahme der Schwimmabzeichen „Seepferdchen“, „Seeräuber“ und Bronze an. Der Neusser Schwimmverein unterbreitet von 9.00 – 11.30 Uhr ein Schnupperangebot Babyschwimmen. Ebenfalls am Sonntag zwischen 12 und 15 Uhr, steht ein Ninjacross-Wettbewerb für Groß und Klein ab 8 Jahren auf dem Programm.

Neusser Schwimmverein sorgt für Verpflegung

Während der Veranstaltung steht die Cafeteria im Stadtbad mit Snacks sowie Kalt- und Warmgetränken zur Verfügung. Die Gastronomie wird von Mitgliedern des Neusser Schwimmvereins betrieben.

Infos zum „5. Neusser Sponsorenschwimmen“ finden sich online: www.stadtwerke-neuss.de/sponsorenschwimmen .