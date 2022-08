15.08.2022 - Städtischen Grillplätze gesperrt

Aufgrund der lang anhaltenden Hitzeperiode und den sehr geringen Regenmengen in den letzten Wochen hat der Deutsche Wetterdienst den Waldbrandgefahrenindex nunmehr auch für die Stadt Neuss erhöht. Daher werden ab sofort die städtischen Grillplätze am Jröne Meerke, auf dem Freizeitgelände am Südpark sowie auf dem Rennbahngelände gesperrt.



Die Regelung gilt zunächst bis zum 31.08.2022; in Abhängigkeit zur weiteren Wetterentwicklung ist eine Verlängerung möglich.



Die Stadt Neuss weist daraufhin, dass die für diesem Zeitraum bereits vorgenommenen Reservierungen der städtischen Grillplätze aufgehoben werden müssen; bereits bezahlte Gebühren werden selbstverständlich in voller Höhe erstattet.

(Stand: 15.08.2022)