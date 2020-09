15.09.2020 - Lesung Stadtbibliothek

Im Rahmen der „Woche der Demenz“ veranstaltet die Stadtbibliothek Neuss in Zusammenarbeit mit dem Memory Zentrum der St. Augustinus Gruppe eine Lesung mit Martina Bergmann. Am Mittwoch, 23. September 2020, 18 Uhr, stellt die Autorin ihr Buch „Mein Leben mit Martha“ vor, welches auf einer wahren Begebenheit basiert: Martina Bergmann lebt mit Martha zusammen. Martha ist Mitte achtzig und in einer „poetischen Verfassung“. So nannte das Heinrich, der Mann, mit dem Martha fast vierzig Jahre lang zusammenlebte. Nach seinem Tod beschließt Martina Bergmann, die demenzerkrankte Martha zu betreuen. In ihrem Buch schildert die Autorin das Zusammenleben dieser ungewöhnlichen Lebensgemeinschaft mit viel Humor und Empathie. Martina Bergmann tritt in ihrem ebenso klaren wie empathischen Bericht den Gegenbeweis dafür an, dass die Betreuung eines dementen Menschen eine Bürde sein muss. Sie schildert, wie es sich anfühlt, mit jemandem zusammenzuleben, der trotz seiner Einschränkungen klug und humorvoll ist. Mit ihrem Buch setzt sich Martina Bergmann für ein würdevolles Zusammenleben der Generationen ein.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung per Mail an bibliothek@stadt.neuss.de oder telefonisch unter 02131/904242 ist dringend erforderlich.



(Stand: 15.09.2020/Stgl)