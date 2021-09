15.09.2021 - Kommissar Gordon – Der erste Fall

Das Trotz-Alledem-Theater aus Bielefeld spielt am Sonntag, 26. September 2021, im Rheinischen Landestheater, Oberstraße 95. Um 11 Uhr, 14.30 Uhr und um 16.30 Uhr wird das Theaterstück „Kommissar Gordon – Der erste Fall“ aufgeführt. Der ausgezeichnete Kinderkrimi von Ulf Nilsson in der Bearbeitung von Matthias Harre richtet sich an Kinder ab fünf Jahren.

Kommissar Gordon ist eine sehr alte, warmherzige Kröte und der brilliante, oberste Polizeichef im Wald. Zusammen mit seiner Polizeiassistentin, der Maus Buffy, löst er jeden Kriminalfall unter den Tieren in seinem Revier. Doch nun ist ein unglaubliches Verbrechen geschehen. Dem Eichhörnchen sind Unmengen von Nüssen gestohlen worden – insgesamt 224. Es ist ganz sicher, denn das Eichhörnchen zählt die Nüsse an jedem Sonntag. Frisch gestärkt mit Tee und Johannisbeermuffins machen sich Kommissar Gordon und Buffy auf die Suche nach dem Täter. Wer könnte ein Motiv haben? Welche Spuren hat der Täter hinterlassen? Wo hält er sich versteckt? Schließlich stellen die beiden Polizisten ihm eine Falle. Wird es ihnen gelingen, den Täter so zu überführen?

Für die Teilnahme an den 60-minütigen Vorstellungen gelten die 3G-Regeln (geimpft, genesen oder getestet). Davon ausgenommen sind laut der aktuell gültigen Coronaschutzverordnung Kinder bis zum Schuleintritt. Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die an verbindlichen Schultestungen teilnehmen, gelten zudem als getestete Personen. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist ab dem Alter von sechs Jahren erforderlich.

Tickets für alle drei Vorstellungen sind im Vorverkauf bei der Tourist-Information Neuss, dem Rheinischen Landestheater, Platten Schmidt und über westticket.de erhältlich. Der Einlass ins Rheinische Landestheater zur 16.30 Uhr-Vorstellung kann aus organisatorischen Gründen erst 30 Minuten vor der Vorstellung beginnen.

Weiterführende Informationen zu den Veranstaltungen sind unter www.kulturfuerkinder-neuss.de abrufbar.



(Stand: 15.09.2021, Kro)

2 Fotos