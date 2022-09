15.09.2022 - 17. Kulturnacht Neuss

27 Einrichtungen, 26 Orte, 9 Stunden – die Kulturnacht der Stadt Neuss kann sich auch in diesem Jahr sehen und hören lassen. Zahlreiche Beiträge aus den Bereichen Kunst, Musik, Tanz, Theater, Literatur, Film und Geschichte warten auf ein Publikum, das beim Besuch der 26 unterschiedlichen Kulturorte auch die Stadt Neuss neu entdecken kann. Ein Blick hinter die Kulissen der zahlreichen Kulturinstitutionen ist hierbei in jedem Fall lohnenswert. Die ersten Veranstaltungen beginnen um 17 Uhr, die letzten um 23 Uhr. Fast alle Angebote sind kostenlos und ohne Anmeldung möglich, sofern es nicht im Programmheft anders vermerkt ist.

Der Fokus der Kulturnacht liegt auf der Vielfalt der Angebote: Ob Ausstellungen, Schauspiel, Performances, Filme, Installationen, Debatten, Lesungen und Konzerte, Taschenlampenwanderungen, Vorträgen, Kabarett, Comedy und Poesie – hier kommen alle auf ihre Kosten. Selbst aktiv werden können Erwachsene und Kinder unter anderem bei Bastelangeboten, Simulationen mit VR-Brillen, Escape Games, Roboter-Parcours, Backkursen, Mitmachworkshops und Improvisationstheater. Die unterschiedlichen Kulturorte lassen sich per Spaziergang oder mit dem Fahrrad entdecken. Die Einrichtungen im Kulturraum Hombroich werden zusätzlich mit vier Großraumtaxis eines Shuttleservice angefahren.

Den krönenden Abschluss bildet die große Abschlussfeier ab 23 Uhr im Rheinischen Landestheater Neuss.

Parallel findet in dieser Nacht auch die »nachtfrequenz22–Nacht der Jugendkultur« unter Neusser Beteiligung statt.

Alle Details zum Programm sind in der Programmbroschüre der Kulturnacht zu finden, diese ist auch online abrufbar unter http://www.neuss.de/kultur/kulturnacht-2022.

(Stand 15.09.2022)