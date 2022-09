15.09.2022 - Dringende Kanalreparatur auf der Friedrichstraße

Wegen einer kurzfristigen Notfall-Kanalsanierung auf der Friedrichstraße muss diese ab dem 19. September in Fahrtrichtung stadtauswärts zwischen Erft- und Breitestraße gesperrt werden. Die zwingend notwendigen Reparaturarbeiten beginnen am Montag und sollen bis Mitte Oktober beendet sein. Die Fahrbahn der Friedrichstraße stadteinwärts ist von den Arbeiten nicht betroffen. Aus Richtung Zollstraße kann dagegen nur rechts in die Erftstraße abgebogen werden. Aus Richtung Friedrich-Ebert-Platz kann in die Erftstraße ebenfalls noch eingefahren werden.

Aus Richtung Batteriestraße und Hammer Landstraße wird eine Umleitung über Europadamm, Selikumerstraße und Nordkanalallee eingerichtet. Die Fußgänger werden sicher am Baufeld vorbeigeleitet. Die Umleitung für die Radfahrer wird über die Erft-, Kanal-, Breitestraße eingerichtet. Die Grundstücke auf der Friedrichstraße sind fußläufig jederzeit erreichbar.

Busse fahren Umleitungen

Die Stadtwerke-Busse der Linien 843, 844 und 848 fahren stadtauswärts zwischen Hauptbahnhof und Friedrich-Ebert-Platz eine Umleitung über die Gielenstraße, Schorlemerstraße, Dreikönigenstraße und Schillerstraße. Die Haltestellen Schwannstraße, Niedertor, Neustraße und Friedrich-Ebert-Platz können während der Baumaßnahme nicht angefahren werden.

Die Linie 858 fährt in Richtung Grevenbroich eine Umleitung über die Selikumer Straße und die Nordkanalallee. Die Haltestellen Landestheater und Zolltor entfallen.

Eine Ausnahme gibt es für die Linie 843/ NE 2 bei Blockabfahrten. Diese finden ab Zolltor Montag bis Freitag ab 0 Uhr und Samstag und Sonntag ab 21 Uhr wie gewohnt statt. Die zum Zolltor über den normalen Linienweg durch die Innenstadt. Danach wird eine Umleitung über die Stadthalle, Selikumer Allee und Nordkanalallee zurück auf den normalen Linienweg gefahren. Um den Schülerverkehr während der Baumaßnahme etwas aufzufangen, werden alle E-Wagen durch die Innenstadt über Stadthalle zur Nordkanalallee geleitet.



Ausführliche Informationen zu der Baumaßnahme „Friedrichstraße können unter www.baustellenradar-neuss.de abgerufen werden.

(Stand 15.09.2022)