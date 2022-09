15.09.2022 - Schützenfest in Norf

Ab kommenden Samstag, den 17. September, bis Dienstag, den 20. September, findet in Neuss-Norf das diesjährige Schützenfest statt. Während der Schützenfestumzüge fahren die Stadtwerke-Buslinien 841, 852 sowie die Rheinbahnlinie 827 eine Umleitung.

Die Haltestellen in Norf-Derikum (Samstag und Sonntag) und in Norf können in der Zeit der Umzüge nicht oder nur teilweise angefahren werden. Folgende Haltepunkte sind betroffen: Am Goldberg, Lahnstr., Emsstr., Kruppstr., Grupellostr. (nur am Samstag und Sonntag), Norf SBahnhof, Norf Brücke, Wisselter Weg, Südstr., Lessingplatz und Ulmenallee.

Die Schützenfestumzüge finden am Samstag ab 19.30 Uhr bis etwa 22.30 Uhr, Sonntag von 15 Uhr bis 17.30 Uhr, am Montag ab ca. 17 Uhr bis 18.30 Uhr und am Dienstag von 17 Uhr bis 18.30 Uhr statt.

Alle Informationen stehen auch im Internet unter www.stadtwerke-neuss.de zum Abruf bereit.

(Stand 15.09.2022)