15.09.2022 - VHS-Vortrag zur aktuellen Lage in Russland

Am Donnerstag, den 22. September 2022, laden die VHS im RomaNEum und das Integrationsamt der Stadt Neuss zu einem hochaktuellen Vortrag mit dem Russland-Experten Udo Lielischkies ein.

Mit dem völkerrechtswidrigen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar hat sich Russland endgültig von den Grundsätzen der Nachkriegsordnung in Europa verabschiedet. Was hat Präsident Putin bewogen, einen solchen Schritt, der das Land in die Isolation und den wirtschaftlichen Ruin treiben kann, zu riskieren? Wie sieht die aktuelle Situation in Russland, jetzt nach den Erfolgen der ukrainischen Armee aus? Wie geht es den Menschen und wie funktioniert das "System Putin" - noch? Der langjährige Russlandkorrespondent Udo Lielischkies stellt seine Einschätzungen vor und lädt Sie zu einer Diskussion darüber ein.



Beginn ist um 19.00 Uhr, der Eintritt frei. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der VHS.

(Stand 15.09.2022)