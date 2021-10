15.10.2021 - Konzert-Hörspiel im Romaneum

Die Ensembles Amarilli und Merzouga gestalten mit der Musikschule der Stadt Neuss am Sonntag, 31. Oktober 2021, ein Konzert-Hörspiel, das im Rahmen von „Neustart Kultur“ – Stipendienprogramm Klassik vom Deutschen Musikrat gefördert wird. Die Veranstaltung findet um 11 Uhr im Pauline-Sels-Saal im Romaneum, Brückstraße 1, statt. Der Eintritt ist frei.

Die Musikerinnen und Musiker spüren in dem Konzert dem Spannungsfeld zwischen musikalischer Arbeit und Leidenschaft für die Astronomie nach. So entsteht ein Konzert-Hörspiel, das sich zwischen den Polen komponierter und improvisierter, Alter und zeitgenössischer Musik bewegt und damit eine eigene Klangsprache schafft. Die Sprecherin Ulrike Schwab lässt die Zuhörerinnen und Zuhörer am Leben und Denken von Wilhelm und Caroline Herschel teilhaben.



