15.11.2021 - Sitzung des Haupt- und Sicherheitsausschusses

Mit dem Brandschutzbedarfsplan und der Testphase zur Anpassung der Parkgebühren befasst sich der Haupt- und Sicherheitsausschuss in seiner kommenden Sitzung. Das Gremium tagt am Donnerstag, 18. November 2021, ab 17 Uhr im Ratssaal des Neusser Rathauses. Weitere Themen auf der Tagesordnung sind unter anderen Haushaltsberatungen, Berichte über aktuelle Digitalisierungsprojekte sowie Haushaltskonsolidierung und die Aufgaben und Personalsituation des Jugendamtes. Die vollständigen Sitzungsunterlagen können im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de eingesehen werden. Die Leitung der Sitzung hat Bürgermeister Reiner Breuer.

Die Sitzung findet als Hybridsitzung statt, d.h. sowohl in Präsenz als auch per Videokonferenz. Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an marion.petermann@stadt.neuss.de anmelden. Für Veranstaltungen in Innenräumen gilt nach der aktuellen Coronaschutzverordnung neben der Maskenpflicht auch ein verpflichtender 3G-Nachweis. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Schnelltest oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen. Außerdem gilt weiterhin eine Abstands- und Maskenpflicht.

(Stand: 15.11.2021, Fi)