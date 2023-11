15.11.2023 - Veranstaltungsprogramm der Stadtbibliothek im Dezember

Die Stadtbibliothek stimmt mit ihren Veranstaltungen im Dezember auf der einen Seite auf die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit sowie den Jahreswechsel ein. Auf der anderen Seite unterstützt sie alle, die sich frühzeitig auf Abschlussprüfungen oder die bevorstehende Facharbeit vorbereiten möchten mit individuell zu vereinbarenden Sprechstunden und der offenen Werkstatt „Facharbeit“.

Das Dezemberprogramm der Stadtbibliothek im Einzelnen:

1. Dezember 2023: Das ist „MachBar“: offener Makerspace!

Im Kreativraum der Stadtbibliothek können Kinder ab zehn Jahren mit ihren Familien am Freitag, 1. Dezember, um 15 Uhr in der „MachBar“ Geräte des Makerspace kennenlernen und ausprobieren, tüfteln, programmieren, virtuelle Welten entdecken oder kreativ werden. Darunter sind 3D-Drucker, Lernroboter, Materialien für den Umwelt- und Naturschutz sowie Mikroskope, Nähmaschinen und Gaming-Stationen. Darüber hinaus können sie an diesem Nachmittag einen eigenen Song für die Silvesterparty im Podcast-Studio aufnehmen. Dieses Angebot der Stadtbibliothek findet in Kooperation mit den „Interkulturellen Projekthelden“ statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Voranmeldung wird über die Website gebeten.

1. Dezember 2023: „Kalendergeschichten“ - Dietmar Steinhaus stellt Geschichten und Bilder aus dem Neusser Fotokalender 2024 vor

Mit Geschichten rund um die zwölf Motive des Neusser Jahreskalenders 2024 stimmt der Neusser Fotograf Dietmar Steinhaus am Freitag, 1. Dezember, um 18 Uhr in der Stadtbibliothek auf den beginnenden Advent und das neue Jahr ein. Zu jedem Monatsbild plaudert er aus dem Nähkästchen und liefert Geschichten und Anekdoten rund um die Entstehung seiner Fotos. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit „Neuss Marketing“ statt. An diesem Abend wird der Kalender, der exklusiv in der „Tourist Information Neuss“ zu erwerben ist, auch in der Stadtbibliothek für 8,90 Euro angeboten. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erwünscht.

4. Dezember 2023: MiniBücherwürmchen

Am Montag, 4. Dezember, erhalten Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca bei den „MiniBücherwürmchen“ durch rhythmische Geschichten, Lieder, Reime und Spiele wertvolle Impulse für ihre Sprachentwicklung. Es können jeweils acht Babys mit je einer Begleitperson teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek und ist für Eltern und Babys kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Nähere Informationen und Anmeldung über die Website.

6. Dezember 2023: Einladung zum Rendezvous mit neuen Büchern

Am Mittwoch, 6. Dezember, ermöglichen die beiden Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek, Kim Kubiak und Helga Schwarze, um 16 Uhr mit einem Blind Date ein ungewöhnliches Rendezvous mit neuen Büchern. Aus den vielen interessanten Romanen, Essays und Erzählungen, die 2023 bereits erschienen sind, stellen sie eine kleine Auswahl auf originelle Weise vor. Dazu gibt es stimmungsvolle adventliche Musik und Weihnachtsgebäck mit heißen Getränken. Der Eintritt ist frei. Um vorherige Anmeldung über die Website wird gebeten.

7. Dezember 2023: Bilderbuchkino „Lesebär“

Mit der Geschichte „Ein kleines Stück vom Glück“ stimmt die Stadtbibliothek am Donnerstag, 7. Dezember, um 15 Uhr auf das Weihnachtsfest ein. Im Bilderbuchkino „Lesebär“ erfahren Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren, warum Herr Willobie seinen Weihnachtsbaum mit anderen Tieren teilt. Das Bilderbuch vermittelt eine wunderbare Botschaft: Teilen macht glücklich! Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Nähere Informationen über die Website.

8. Dezember 2023: BuchTiger – Vorlesespaß mit App

Vorlesespaß mit einer App verspricht die Veranstaltung „BuchTiger“ Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren am Freitag, 8. Dezember. Mit der Geschichte „Paula auf dem Weihnachtsmarkt“ bereitet die Stadtbibliothek um 15 Uhr auf das bevorstehende Fest vor. Da die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist, wird um Voranmeldung über die Website gebeten. Der Eintritt ist frei.



9. Dezember 2023: Familienzeit „In der Weihnachts-Kleckserei – Knusperhäuschen, Tannenbaumkugeln und mehr“

In der Familienzeit am Samstag, 9. Dezember, können Familien mit Kindern im Alter von vier bis acht Jahren um 11 Uhr gemeinsam Knusperhäuschen und Tannenbaumkugeln basteln und mit Geschichten die Wartezeit auf das Weihnachtsfest verkürzen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze ist begrenzt, daher ist eine Anmeldung über das Formular auf der Website erforderlich.

13. Dezember 2023: Offene Werkstatt „Facharbeit“

Für diejenigen, die sich frühzeitig auf ihre Facharbeit vorbereiten möchten, bietet die Stadtbibliothek am Mittwoch, 13. Dezember, um 15 Uhr eine offene Werkstatt „Facharbeit“ an. Im Mittelpunkt dieses Serviceangebotes steht die Vermittlung von allgemeinen Informationen zur Literaturrecherche sowie zu Suchstrategien und Arbeitsmethoden und zum wissenschaftlichen Schreiben. Unterstützt wird die offene Werkstatt durch den Deutschlehrer Willibert Kempen. Eine Anmeldung über die Website der Stadtbibliothek ist erforderlich.

15. Dezember 2023: Lesen mit Hund

Am Freitag, 15. Dezember, lässt sich die Therapiehündin Olivia ab 16 Uhr von Kindern ab dem zweiten Schuljahr in der Stadtbibliothek vorlesen. Olivia hört geduldig zu und kritisiert nicht, sodass Kinder mit Leseproblemen beim lauten Vorlesen selbstsicherer werden und ihre Lesefähigkeit verbessern können. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch nur nach vorheriger Anmeldung über die Website möglich.

17. Dezember 2023: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt‘ – Gang durch den Advent

Am Sonntag, 17. Dezember, erschallen um 15 Uhr beim „Gang durch den Advent“ weihnachtliche Töne durch die Stadtbibliothek. Neben den musizierenden Gästen der Musikschule werden auch die Beigeordnete der Stadt Neuss für Schule, Bildung und Kultur Ursula Platen sowie die Gewinnerinnen und Gewinner des diesjährigen Vorlesewettbewerbs kurze Weihnachtsgeschichten lesen. Die Veranstaltung findet in Kooperation der Musikschule und der Stadtbibliothek sowie deren Fördervereinen statt. Nähere Informationen sind auf der Website zu finden.

20. Dezember 2023: Schreiben, lesen und darüber reden – Inklusiver Literaturkurs

Am Mittwoch, 20. Dezember, findet in der Zeit von 16.30 bis 18 Uhr im Makerspace der Stadtbibliothek der „Inklusive Literaturkurs“ statt. Interessierte mit und ohne Behinderungen haben die Möglichkeit, unter der fachlichen Leitung des Diplom-Pädagogen und Autoren Johannes Schwelm Geschichten selber schreiben zu lernen, vorzulesen und an diesem Nachmittag mit anderen darüber zu sprechen. Dieses Angebot findet an jedem dritten Mittwoch im Monat in Kooperation mit der Behindertenhilfe der Augustinusgruppe in den Räumen der Stadtbibliothek statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Nähere Informationen über die Website.

21. Dezember 2023: Bilderbuchkino „Lesebär“

Kinder zwischen zwei und fünf Jahren erfahren im Bilderbuchkino „Lesebär“ am Donnerstag, 21. Dezember, um 15 Uhr in der Stadtbibliothek, wie das viel zu kleine Rentier Vinzent einem Kind einen Weihnachtswunsch erfüllt. Vorgelesen wird die Geschichte „Der winzige Vinzent und eine große Weihnachtsüberraschung“ von Chris Naylor-Ballesteros. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen über die Website.

Ausstellungen



Seit dem 21. November steht eine Ausstellung im Foyer der Stadtbibliothek, die über den deutschen Naturforscher und Dichter mit französischer Herkunft Adelbert von Chamisso informiert.

Zur Inspiration für ein gelungenes Festtagsmahl werden im ersten Obergeschoss der Stadtbibliothek Bücher unter dem Motto „Feste feiern - die schönsten Rezepte des Jahres“ ausgestellt.

Im Geburtstagregal im zweiten Obergeschoss werden Bücher des belgischen Comiczeichners Morris gezeigt, der am 1. Dezember 100 Jahre alt geworden wäre. Zum 65. Geburtstag der deutschen Kinder- und Jugendbuchautorin Cornelia Funke am 10. Dezember wird hier eine Auswahl ihrer Bücher zu sehen sein. Darüber hinaus werden auch Bücher der deutschen Schriftstellerin Antje Babendererde ausgestellt, die am 19. Dezember ihren 60. Geburtstag feiert.

*

Fotos für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv.

(Bild 1: Winterstimmung in Neuss © Dietmar Steinhaus; Bild 2: Olivia © Anja Engelmann; Bild 3: Blind Date © Stadtbibliothek Neuss)