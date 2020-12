15.12.2020 - Ratssitzung abgesagt

Die für Freitag, 18. Dezember 2020 angesetzte Sitzung des Rates der Stadt Neuss ist abgesagt. Hintergrund ist die angespannte Lage der Ausbreitung des Coronavirus. Daher hat Bürgermeister Reiner Breuer in Abstimmung mit den Fraktionen im Neusser Stadtrat die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse ausgesetzt.

Entsprechend der Praxis während der ersten Welle im Frühjahr diesen Jahres wird Breuer gemeinsam mit dem Ältestenrat sondieren, ob und welche Dringlichkeitsentscheidungen anstelle des Rates zu treffen sind. In der Sitzung des Ältestenrates am 18. Dezember 2020 werden dabei insbesondere die für die Ratssitzung festgesetzten Tagesordnungspunkte erörtert. Soweit in begründeten Einzelfällen Dringlichkeitsentscheidungen getroffen werden, werden diese bekannt gemacht und in der nächsten Ratssitzung öffentlich zur Genehmigung durch den Rat eingebracht. Diese ist für den 29. Januar 2021 terminiert.