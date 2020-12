15.12.2020 - Verwaltung bleibt weitgehend geschlossen

Aufgrund der aktuellen Lage und der Entwicklung der Infektionszahlen bleibt die Verwaltung von Donnerstag, 16. Dezember 2020, bis Sonntag, 10. Januar 2021, für den Publikumsverkehr weitgehend geschlossen. In dieser Zeit bittet die Verwaltung darum, ausschließlich nur dringend notwendige Termine wahrzunehmen. Zu bleibt die Verwaltung mit allen Ämtern und Einrichtungen an Heiligabend, 24. Dezember 2020, und den Feiertagen, 25. und 26. Dezember 2020, sowie an Silvester, 31. Dezember 2020, und an Neujahr am 1. Januar 2021.