15.12.2022 Novaesium 2022 präsentiert

Druckfrisch präsentierte die Beigeordnete für Schule, Bildung und Kultur der Stadt Neuss, Dr. Christiane Zangs gemeinsam mit den beiden herausgebenden Institutionen Clemens Sels Museum und Stadtarchiv Neuss am 15. Dezember 2022 die aktuelle Ausgabe des traditionsreichen und beliebten Neusser Jahrbuchs der Öffentlichkeit.

An dem 400 Seiten starken Band haben erneut namenhafte Autoren und Autorinnen mitgewirkt. Mit ihren Beiträgen aus den Bereichen Archäologie, Stadtgeschichte, Kunst, Denkmalpflege und Architektur geben sie vielfältige Einblicke in die reiche Geschichte und das kulturelle Leben der Stadt. Der allgegenwärtigen Zeitenwende wird auch im Neusser Jahrbuch durch den von Botschafter Dr. Christoph Heusgen formulierten „Zeitpunkt“ ein prominenter Platz eingeräumt. Heusgens pointierte Analyse beschreibt den „tiefen Einschnitt in die europäische Geschichte“, was dieser für uns bedeutet und welche Umdenkungsprozesse nun einsetzen müssen.

Das Jahrbuch ist ab Freitag, 16. Dezember 2022 zum Preis von 22 Euro im Neusser Buchhandel, der Tourist-Information, dem Clemens Sels Museum sowie dem Stadtarchiv erhältlich. Daneben kann es per E-Mail unter stadtarchiv@stadt.neuss.de bestellt werden.

Ein Bild für Ihre Berichterstattung finden sie in unserem Bildarchiv: (v.l.n.r.: Dr. Christiane Zangs, Beigeordnete für Schule, Bildung und Kultur; Dr. Jens Metzdorf, Leiter Stadtarchiv Neuss; Dr. Uta Husmeier-Schirlitz, Direktorin Clemens-Sels-Museum)