16.01.2020 - New year, new me!

Wer das neue Jahr nutzen möchte um endlich sein eigenes Unternehmen zu starten, kann sich beim Infoabend am Dienstag, 28. Januar 2020, 18.30 Uhr, Tipps für den Einstieg in die Selbstständigkeit holen.

Im Ratssaal des Neusser Rathauses, Markt 2, kommen Referenten aus der Praxis zusammen und informieren in kurzen Vorträgen über Fragestellungen rund um Rechtsform der Neugründung, Steuern, Versicherungen sowie Finanzierung und öffentliche Fördermittel. Im Anschluss an die Vorträge stehen die Referenten für Fragen zur Verfügung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten an diesem Abend kostenlos Informationen über grundlegende Fragen und Herausforderungen bei der Gründung – insbesondere am Anfang der Planung der eigenen Selbstständigkeit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, weitere Informationen gibt das Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss telefonisch unter 02131/903112. Das Amt für Wirtschaftsförderung veranstaltet den Infoabend in Zusammenarbeit mit der IHK Mittlerer Niederrhein und den Wirtschaftsjunioren Neuss sowie der Sparkasse Neuss.