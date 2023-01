16.01.2023 - Persönliche und kostenfreie Sprachenberatungen

Am Samstag, 28. Januar 2023 zwischen 14:30 und 16:00 Uhr können an Fremdsprachen Interessierte mit fachkundigen Lehrkräften über ihre Kenntnisse und Ziele in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und nun auch Niederländisch sprechen und sich dann für den passenden Kurs oder die passende Veranstaltung anmelden.

Bis zum 25. Januar 2023 sind Anmeldungen zu den Sprachenberatungen per Mail (vhs@stadt.neuss.de) mit Angabe der Telefonnummer, direkt telefonisch 02131/90-4151 oder über die Website www.vhs-neuss.de möglich.