16.01.2024 - B.DANCE bei den Internationalen Tanzwochen

Mit höchster Präzision und beeindruckender Virtuosität lässt B.Dance Formen des klassischen Balletts mit traditioneller asiatischer Kampfkunst und zeitgenössischem Tanz zu einem neuen Bewegungsvokabular verschmelzen. Ihr künstlerischer Leiter und Choreograph Po-Cheng Tsai gilt als einer der »Shootingstars« der asiatischen Tanzszene. Das Werk »Floating Flowers« von Po-Cheng Tsai ist von einer taiwanesischen Zeremonie während des traditionellen Geisterfestes inspiriert. Hauchdünne weiße Röcke vor schwarzem Hintergrund erinnern an Wasserlilien, die Bewegungen der Tänzer*innen werfen Formen auf die Leinwand, die sich ständig verändern. Das Werden und Vergehen der Natur – und damit auch des Menschen – ist ein zentrales Motiv von »Floating Flowers«. Eine überaus theatrale und emotionsgeladene Show, die zugleich eine Prise Humor bereithält, erwartet das Publikum am 24. Januar 2024 um 20 Uhr in der Stadthalle Neuss.

Tickets:

Tickets sind erhältlich unter tanzwochen.de, über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9 oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.



VRR inklusive:

Im Zuge des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Neuss berechtigen alle Tickets und Abonnementausweise des Kulturamtes der Stadt Neuss zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (2. Klasse) im Verkehrsgebiet Rhein-Ruhr (VRR) für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung.

Veranstaltung

Mittwoch, 24. Januar 2024, 20 Uhr

B.Dance

»Floating Flowers«

Choreographie: Po-Cheng Tsai

Stadthalle Neuss, Selikumer Straße 25, 41460 Neuss

tanzwochen.de